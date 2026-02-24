Зампредом правительства Марий Эл назначили Лидию Батюкову

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ о назначении Лидии Батюковой заместителем председателя правительства — руководителем администрации главы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

С осени 2024 года она руководила администрацией главы Марий Эл. Как сообщает пресс-служба правительства, новая должность создана для повышения эффективности системы управления.

Ранее господин Зайцев подписал указ, упраздняющий должность руководителя администрации главы республики. Вместо нее ввели новую государственную должность — заместитель председателя правительства — руководителя администрации главы Марий Эл.

Анна Кайдалова