В городе Шахты устранили 21 аварию на водопроводе за выходные

В городе Шахты коммунальные службы с 21 по 23 февраля устранили 21 повреждение водопроводных и канализационных сетей на трех участках города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Больше всего аварий зафиксировали на городском участке — 12 случаев. Специалисты ликвидировали порывы на улицах Разина, Федосеева, Доронина, а также в Албанском переулке. Утечки устранили на улицах Советская, Разина, проспектах Чернокозова и Юннатов, а также на улицах Смидовича, Володарского и Большевистской.

На Неждановском участке коммунальщики устранили восемь повреждений. Порывы произошли на улицах Достоевского, Шевцовой, Кирова, Георгиевской, в Театральном переулке и на пересечении улиц Драгунская и Таловская. Утечки обнаружили на Майской улице и в поселке Табунщиково.

На Артемовском участке — там устранили один порыв на Одесской улице.

Константин Соловьев