Около 2 тыс. грузовиков застряли в очереди на границе России и Грузии

Почти 2 тыс. грузовых автомобилей стоят в очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии, передает «Интерфакс».

Сейчас, по данным пресс-службы, в очереди на проезд через «Верхний Ларс» стоят 1,9 тыс. большегрузов. В электронной очереди зарегистрированы 1,8 тыс. автомобилей. По данным Telegram-канала Shot, большая пробка образовалась из-за сильного снегопада. Также для грузовиков закрыты два пропускных пункта до улучшения погодных условий.

КПП «Верхний Ларс» — единственный сухопутный переход, по которому можно попасть из России в Грузию легально. Также до республики из России можно доехать, сделав большой крюк через Азербайджан.