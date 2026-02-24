Великобритания собрала пакет санкций

Великобритания приняла новый пакет антироссийских санкций, крупнейший с начала боевых действий на Украине. В расширенный список попали 240 компаний. Среди них — «Транснефть», а также дочерние структуры «Газпрома» и «Росатома». Под ограничения попали девять кредитных организаций, в том числе Почта-банк, банки «Точка» и «Ак-Барс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, меры ввели против 50 морских судов и 7 физических лиц. В список числятся и зарубежные юрлица, в том числе из Китая, Грузии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин оценивает новый пакет как достаточно болезненный:

«Против кого направлены эти меры? В частности, это касается структур из группы 2Rivers Group. Там больше половины юридических лиц — это организации из Объединенных Арабских Эмиратов, связанные с компанией и ее основателем Тагиром Гараевым. Из неожиданного я нашел там перестраховочную компанию из Новой Зеландии. Даже она попала в этот список за работу с морскими судами, которые перевозят российскую нефть по цене ниже установленного Британией и ЕС минимума. Также в нем оказались банки, которых еще пока не было ни под британскими, ни под американскими санкциями. Неожиданно, что это коснулось и "дочек" "Росатома".

При этом в прошлом году в официальном докладе статистического ведомства из Библиотеки Конгресса говорилось, что торговля между Великобританией и РФ сократилась на 90%. За чем они еще могут охотиться, так это российские суда так называемого теневого флота, не более. Поэтому британцы закручивают гайки как могут. Но, думаю, после этого пакета санкций им уже ничего существенного предложить не получится.

Если говорить про компании из третьих стран, то, например, указанные китайские контрагенты российского бизнеса прекрасно понимают, что рано или поздно они под какие-то санкции могут попасть. Поэтому уже давно бизнес, торгующий с РФ, отдает себе в этом отчет и сознательно идет на риск».

В Точка-банке уже заявили, что новые санкции против них не повлияют на работу компании. То же отметили в «Синаре» и «Абсолют-банке», которые тоже попали в список. Другие страны вряд ли будут вводить похожие по масштабу ограничения против России, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«В рамках G7 страны друг с другом консультируются, координируют свои действия и соразмеряют их. Другое дело, что каждое государство суверенно и может следовать или не следовать этим санкциям. Пожалуй, единым блоком выступает только Европейский союз. А в G7, например, есть страны, которые в более легком режиме подходят к ограничениям. В частности, Япония, безусловно, участвует в каких-то санкционных программах, но также понимает, что не хочет себя обескровить отсутствием российских нефти и газа.

Что касается списка Великобритании, то, поскольку речь идет о достаточно большом количестве судов и юридических лиц, конечно, эти санкции нельзя назвать безобидными.

Все зависит от того, насколько для этих иностранных компаний значимо сотрудничество с РФ. То есть, если, допустим, благодаря ему они могут заработать 10%, но рискуют 90% своего бизнеса по всему миру, то компании станут отказываться от каких-то сделок с Россией. Если же для них важнее сохранить деловые связи с ней, тогда они будут всячески выворачиваться, создавать компании-однодневки, вести бизнес, пока возможно, пока им не будет грозить ответственность, вплоть до уголовной».

Также Великобритания ввела санкции против грузинских телеканалов Imedi и PosTV. По версии Лондона, они распространяют «заведомо вводящую в заблуждение информацию» о боевых действиях на Украине. В руководстве Imedi заявили, что телеканал продолжит работу, а британские санкции для них не имеют никакого значения.

Егор Парфенов