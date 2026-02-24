Снег ожидается в ближайшие дни в Удмуртии

В ближайшие сутки на большей части территории Удмуртии погода останется без существенных осадков, однако во второй половине дня в западных районах республики возможен небольшой снег, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью на четверг, 26 февраля, ожидаются небольшие осадки, которые днем усилятся до умеренного снега. Осадки продолжатся и в ночь на пятницу, 27 февраля, но к утру и дню их интенсивность снизится, с небольшой передышкой перед очередным снегопадом.

Температура воздуха до конца месяца будет немного ниже климатических норм: в ночные часы ожидается -10..-15°С, а днем -5..-10°С. В выходные дни в регионе вновь установится снежная погода.

Анастасия Лопатина