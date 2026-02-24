СКР раскрыл личность подорвавшего машину ДПС в Москве

Подорвавший машину сотрудников ДПС у Савеловского вокзала оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Об этом сообщила в Мах представитель СКР Светлана Петренко.

Установлено, что 22 февраля мужчина приехал поездом из Санкт-Петербурга в Москву. «Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона»,— добавила госпожа Петренко.

В ночь на 24 февраля мужчина подошел к служебному автомобилю ДПС на Савеловском вокзале, после чего произошел взрыв. Мощность бомбы оценили в 300 г тротила. Преступник погиб на месте, также скончался один из сотрудников инспекции. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно подорвать. Сам преступник, по словам президента, мог ничего не знать о готовящемся взрыве.