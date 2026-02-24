На Урале полицейские нашли на дороге пропавшего ребенка, ночевавшего на кладбище

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции из Верхней Пышмы обнаружили на автодороге, ведущей в сторону Среднеуральска, замерзшую девочку 10–12 лет, которая шла вдоль проезжей части без сопровождения. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Свердловской области, девочка была легко одета и находилась в состоянии сильного переохлаждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девочку обнаружили полицейские Никита Валеев и Юрий Бурнатов. Они посадили ребенка в патрульный автомобиль и выяснили, что она провела ночь на улице при минусовой температуре, уснув на кладбище, где накануне навещала могилу бабушки. Девочка пыталась дойти домой.

Ребенка привезли в отдел полиции, где ее укутали в одеяла и напоили горячим чаем. «На место незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели девочку — несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась. После того как ребенок согрелся и пришел в себя, полицейские связались с родителями и передали им девочку»,— сообщили в полиции. Мать и отец все это время разыскивали дочь.

В отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Семья поставлена на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.