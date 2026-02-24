В Удмуртии трое человек остаются в больнице после атаки БПЛА

В Удмуртии три человека продолжают лечение в больнице после атаки БПЛА на одно из предприятий, пишет «ТАСС».

Как сообщает Минздрав региона, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Напомним, около 2 часов ночи 21 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке БПЛА ВСУ на один из объектов республики. Он указал на наличие повреждений и добавил, что пострадали 11 человек. Сам объект он не назвал.

Около полуночи местного времени был введен режим беспилотной опасности, а аэропорт Ижевска был закрыт на прием и выпуск воздушных судов. В 6:39 появилось сообщение Росавиации о снятии ограничений.

Анастасия Лопатина