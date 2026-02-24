В Самаре потратят 528,5 млн рублей на новый ремонт Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет около 528,5 млн рублей. Подрядчика определят 19 марта. Работы планируется выполнить с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Контракт предусматривает подготовительные работы, обновление дорожной одежды, обустройство смотровых и дождеприемных колодцев, газонов и тротуаров.

Московское шоссе, одна из главных транспортных артерий Самары, неоднократно ремонтировалось в последние годы. Качество работ дороги вызывает недовольство жителей: вскоре после обновления проезжей части на ней появляются выбоины и колея, из-за которой транспорт получает повреждения и происходят аварии. Областной минтранс постоянно судится с подрядчиком, требуя устранить дефекты дороги.

Георгий Портнов