В Самаре потратят 528,5 млн рублей на новый ремонт Московского шоссе
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Начальная цена контракта составляет около 528,5 млн рублей. Подрядчика определят 19 марта. Работы планируется выполнить с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Контракт предусматривает подготовительные работы, обновление дорожной одежды, обустройство смотровых и дождеприемных колодцев, газонов и тротуаров.
Московское шоссе, одна из главных транспортных артерий Самары, неоднократно ремонтировалось в последние годы. Качество работ дороги вызывает недовольство жителей: вскоре после обновления проезжей части на ней появляются выбоины и колея, из-за которой транспорт получает повреждения и происходят аварии. Областной минтранс постоянно судится с подрядчиком, требуя устранить дефекты дороги.