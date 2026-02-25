Дизель дождался спроса

Биржевые котировки дизельного топлива в России достигли максимума за последние два месяца на фоне сезонного роста спроса и снижения производства. С начала февраля дизтопливо подорожало на 5,7–6,4% в зависимости от вида. Участники рынка считают, что такая ситуация может сохраниться до завершения посевной кампании, то есть до апреля.

Стоимость зимнего дизтоплива на Петербургской бирже 24 февраля по территориальному индексу европейской части России выросла на 1,99%, до 64,07 тыс. руб. за тонну. Это стало максимумом с середины декабря 2025 года. С начала февраля зимнее дизтопливо подорожало на 6,4%.

Цена межсезонного дизтоплива достигла 55,66 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 1% 24 февраля и на 5,7% с начала месяца. Котировки летнего дизтоплива, на которое начинают переходить покупатели с учетом, что оно будет отгружаться в конце марта и будет доставлено к месту назначения примерно к началу апреля, выросли на 1,2%, до 56,13 тыс. руб. за тонну. Пока цены не смогли побить пик этого года в 56,76 тыс. руб. за тонну, достигнутый 16 февраля.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что объемы дизельного топлива сейчас «хорошо уезжают на экспорт», так как выросла экспортная альтернатива. По его мнению, с учетом сезонного увеличения спроса тренд на повышение оптовых котировок может быть устойчивым. Обычно, отмечает он, высокое потребление сохраняется до середины апреля, то есть до конца посевной кампании в южных регионах и Черноземье.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов объясняет ценовые рекорды теми же причинами, что складывались в прошлом году,— изменением баланса спроса и предложения. «К концу зимы спрос на оптовые партии начал потихоньку расти после низкого сезона, а предложение снова испытывает сложности, связанные с внеплановыми ремонтами на НПЗ. В рознице росту цен способствовало очередное увеличение налоговой нагрузки»,— говорит он. В частности, стоимость дизтоплива на АЗС показала рост из-за повышения НДС с 20% до 22%, а также увеличения акцизов. Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько также указывает на сезонный всплеск спроса и сокращение переработки на НПЗ. Кроме того, по ее словам, на котировках могут сказываться вероятные затруднения с доставкой топлива из-за загрузки логистической инфраструктуры.

Как сказано в обзоре Национального биржевого агентства, в конце прошлой недели на многих базисах цены на дизтопливо повысились после снижения, наблюдавшегося в течение предыдущих торговых дней. Участники рынка связывали рост цены с фактором отложенного спроса.

24 февраля, по данным агентства, на Петербургской бирже в оптовом сегменте реализовано 69,01 тыс. тонн дизтоплива, что на 9,4% больше, чем 20 февраля. Год к году продажи выросли на 15,3%. В частности, реализация летнего сорта 24 февраля увеличилась к 20 февраля на 16,7%, до 18,25 тыс. тонн, межсезонного — на 22,9%, до 25,8 тыс. тонн. Продажи зимнего сократились на 10,6%, до 18,07 тыс. тонн. Как уточняют в агентстве, объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на летнее дизтопливо заметно снизился и составил всего 0,9% от объема продаж. Показатель для межсезонного оценивается в 3,5%, для зимнего — в 8,3%.

Стоимость бензина, несмотря на снятие запрета на экспорт для производителей с 1 февраля, напротив, скорректировалась после двух недель роста с начала месяца. Максимум цены с начала года на АИ-92 в 62,3 тыс. руб. за тонну был достигнут 13 февраля, на АИ-95 — 17 февраля в 64,39 тыс. руб. за тонну. Во вторник динамика котировок была разнонаправленная: АИ-92 подешевел на 0,26%, до 60,3 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 0,25%, до 63,4 тыс. руб. за тонну.

Ольга Мордюшенко