В Ижевске выделили 63 млн рублей капремонт Республиканского колледжа культуры
В Ижевске объявлен тендер на капитальный ремонт здания Республиканского колледжа культуры на улице Дзержинского, 54. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 63 млн руб.
Фото: «КИК Антей», vk
Ремонт будет выполнен в два этапа. Первый этап, который должен завершиться до 10 августа 2026 года, включает обновление крыши концертного зала, входной группы, фасада, а также ремонт ливневой канализации и электросетей на первом этаже.
Второй этап, запланированный с сентября 2026 по август 2027 года, охватит оставшиеся помещения. В его рамках предусмотрена замена деревянных окон и витражей на пластиковые конструкции, а также установка автоматической пожарной сигнализации.