«Оренбургнефть» в 2025 году прирастила запасы углеводородов

АО «Оренбургнефть», дочернее предприятие «Роснефти», в 2025 году увеличило запасы углеводородов более чем на 13 млн т нефтяного эквивалента благодаря геологоразведочным работам и переоценке ресурсов месторождений. Показатель восполнения добычи составил около 160%. Информация опубликована на официальном сайте «Роснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ходе бурения поисково-оценочных и разведочных скважин были открыты два новых нефтяных месторождения — Молодежное на Скворцовском участке и Южно-Веселовское на Ясногорском. Также на территории действующих месторождений выявлено девять новых залежей в рамках программы поиска пропущенных объектов.

Отмечается, что рост ресурсной базы стал возможен благодаря внедрению новых технологий, уточнению геологического строения, доразведке слабоизученных участков и разработке методов ввода в эксплуатацию новых месторождений. На текущий момент предприятие ведет деятельность на 110 месторождениях.

В 2024 году «Оренбургнефть» увеличила запасы на 14,3 млн т нефтяного эквивалента, восполнение добычи составило 160%. В 2023 году прирост составил 16 млн т нефти и 699 млн куб. м газа, восполнение — 168%. В 2022 году показатель восполнения был равен 145%.

Производственная деятельность компании охватывает Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области.

Андрей Сазонов