В Петербурге выросли продажи автомобилей с пробегом на 67% за год

Спрос на машины из Китая на вторичном рынке Петербурга увеличился на 67% за 2025 год. На учет за это время горожане поставили 16 тыс. автомобилей, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в Telegram-канале AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За год в Петербурге поставили на учет 16,4 тыс. автомобилей с пробегом китайских марок. Как пример, в 2024 году этот показатель составлял около 9,8 тысячи машин. Доля «китайцев» на вторичном рынке достигла 8,6%, тогда как годом ранее она равнялась 5,3%.

Тройку самых востребованных марок на петербургском рынке б/у машин из Китая возглавляют Geely, Chery и Haval. В сумме на них приходится половина от всего объема продаж. В первую пятерку также вошли Exeed и Changan. Вторую пятерку составили: Omoda, Tank, LiXiang, Great Wall и FAW.

Основной объем реализации (79%) приходится на относительно свежие машины возрастом до трех лет. В 2024 году доля таких автомобилей составляла 74%, что говорит о растущем интересе к почти новым авто из Китая, отметил господин Гаврилов. Аналитик связал бум продаж на вторичном рынке с активными спросом на новые китайские автомобили в 2023–2024 годах, которые теперь начинают поступать в сегмент «с пробегом».

Стефания Барченкова