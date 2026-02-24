В Екатеринбурге с 1 по 27 марта пройдет музыкальный фестиваль Bach-fest
В Свердловской филармонии с 1 по 27 марта пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Bach-fest, в рамках которого будут исполнены органные, оркестровые, хоровые композиции Баха, Генделя и Вивальди.
Главной особенностью фестиваля в этом году станет использование мультимедийного цифрового органа. Уникальный инструмент воспроизводит музыкальное звучание разных эпох, рассказала на пресс-конференции руководитель департамента творческого планирования филармонии Юлия Ивачева.
Откроет фестиваль титулярный органист базилики Сан-Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми. Он исполнит классические произведения Баха и сюиту Генделя.
Далее зрителей ждет концерт в темноте, где выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». «Концерт будет проходить в темноте для того, чтобы слушатели могли сосредоточить свое внимание на музыке. Артисты будут выступать без дирижера, демонстрируя свое мастерство»,— уточнила Юлия Ивачева.
На сцене филармонии выступит с концертом оркестр старинной музыки «Pratum Integrum». Музыка великих композиторов будет сыграна на аутентичных инструментах с жильными струнами.
Кульминацией мероприятия станет органный парад «В День рождения Баха» — три концерта на трех органах XVIII века.
Юлия Ивачева напомнила, что в филармонии три года назад запустили проект «Муниципальный органный концертный зал». Специально для него был приобретен мультимедийный цифровой орган фирмы Mixtuur: «Инструмент соединяет в себе голоса разных органов мира, которые записаны в банке данных. С помощью инновационных технологий у нас есть возможность погрузиться в эпоху и послушать инструменты разных веков»,— добавила она.
Завершит программу фестиваля дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». В их исполнении прозвучат фрагменты из шести Бранденбургских концертов Баха.