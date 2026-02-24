В Советский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении семи местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве на 260 млн руб. под видом индивидуальной застройки, сообщает прокуратура республики.

В суд Татарстана направили уголовное дело застройщиков о хищении 260 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В суд Татарстана направили уголовное дело застройщиков о хищении 260 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, один из фигурантов обвиняется в пособничестве, еще один — в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, с февраля 2023 года по апрель 2024 года участники организованной группы создали компании «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» для хищения средств граждан. Под видом строительства индивидуальных жилых домов они похитили у 65 человек 260 млн руб.

Среди обвиняемых — бывший банковский работник, который, как считают следователи, за вознаграждение содействовал оформлению кредитов для потерпевших, вводя их в заблуждение и ускоряя процедуры.

Кроме того, директор одной из компаний, по данным следствия, приобрел на похищенные средства пять автомобилей и оформил их на подставных лиц.

Четверо обвиняемых находятся под стражей, сотрудник банка — под домашним арестом, еще двоим избран запрет определенных действий.

Анна Кайдалова