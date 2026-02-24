Осужденного из прикамской колонии будут судить за призывы к терроризму

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении ранее осужденного и отбывающего наказание гражданина, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в одной из исправительных колоний края, демонстрировал другим осужденным видеозаписи, пропагандирующие и оправдывающие идеологию насилия, которой придерживаются террористические организации, положительно оценивал содержание указанных видеоматериалов, призывал к участию в террористической деятельности.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.