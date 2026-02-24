«Группа Лента» объединила техподразделения в компанию Lenta tech

МКПАО «Лента» объявило о консолидации технологических подразделений в IT-компанию Lenta tech. Гендиректором назначен директор по цифровым инновациям и ИТ «Группы Лента» Сергей Сергеев, сообщили в пресс-службе компании.

В организацию включили ключевые цифровые и технологические направления: дирекцию по информационным технологиям, онлайн-дирекцию, службу продвинутой аналитики, «HR Цифра», а также дирекцию по цифровому маркетингу и лояльности. После объединения структур «Лента» сможет сосредоточиться на развитии технологий, быстрее запускать и масштабировать цифровые инициативы.

«Самостоятельное развитие Lenta tech также усилит технологический бренд „Группы Лента“. Это поможет привлекать сильных ИТ-специалистов и создавать понятные карьерные возможности в рамках крупной и устойчивой экосистемы»,— заявил господин Сергеев.

Татьяна Титаева