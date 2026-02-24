Масленицу в Ярославской области посетили 100 тысяч человек

В Ярославской области в мероприятиях, посвященных Масленице, приняли участие 100 тыс. гостей и жителей региона, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Почти половина (45 тыс. человек) посетила празднование на Советской площади в Ярославле, проходившее 21 и 22 февраля. В остальных округах региона состоялось около 200 мероприятий.

«Видим, что на новом уровне и качество организации, и интерес со стороны людей. И это значимый результат. Наша задача, чтобы такие яркие праздники не только радовали жителей, но и привлекали в регион больше туристов»,— написал господин Евраев.

Масленица в Ярославле вызвала большой спрос со стороны людей: гости и жители региона стояли в очереди, чтобы попасть на концерт Надежды Бабкиной на Советской площади и на сожжение чучела в парке на Даманском острове.

Алла Чижова