В Марий Эл на строительство коровника и автопарка выделили 30 млн
На реализацию проекта колхоза «Первое мая» направили 30 млн руб. Средства пойдут на строительство телятника на 200 голов и создание автопарка в Новоторъяльском районе, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Для поддержки проекта предприятию предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов.
Всего в 2026 году на развитие агропромышленного комплекса республики предусмотрен 1 млрд руб. Финансирование направят на поддержку сельхозпроизводства, фермеров, развитие кадрового потенциала и благоустройство сельских территорий.