В Марий Эл на строительство коровника и автопарка выделили 30 млн

На реализацию проекта колхоза «Первое мая» направили 30 млн руб. Средства пойдут на строительство телятника на 200 голов и создание автопарка в Новоторъяльском районе, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Марий Эл на строительство коровника и автопарка выделили 30 млн

Для поддержки проекта предприятию предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов.

Всего в 2026 году на развитие агропромышленного комплекса республики предусмотрен 1 млрд руб. Финансирование направят на поддержку сельхозпроизводства, фермеров, развитие кадрового потенциала и благоустройство сельских территорий.

Анна Кайдалова