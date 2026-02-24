С Урала на фронт отправили 400 детских поздравлений с Днем защитника Отечества

От детей из Свердловской области участникам специальной военной операции (СВО) отправили более 400 посланий ко Дню защитника Отечества. Письма поступили от ребят из Екатеринбурга, Талицы, Карпинска, Режа и Камышлова, сообщили в Екатеринбургской городской думе. К 23 февраля депутаты думы провели несколько акций.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Сбор посылок к празднику для бойцов организовала депутат Виктория Ивачева вместе с активистами Всероссийского женского движения. В письма ребята вложили слова благодарности и рисунки для военнослужащих. Неравнодушные жители передали участникам СВО хозяйственные товары, теплые вещи и подарочные наборы со сладостями. Все это отправят на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Перед праздником председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий встретилась с учениками четвертых классов школы №43. Дети написали письма и сделали открытки для бойцов. Впервые школьники вместе с госпожой Гурарий написали письма военнослужащим два года назад — в ответ бойцы отправили видео с благодарностью. Как сообщили в думе, в этот раз дети сами проявили инициативу. «Они сами предложили, сами сели писать, сами подбирали слова и рисовали открытки. Просто потому, что им было важно поддержать наших защитников в такое непростое время, накануне одного из самых значимых государственных праздников», — рассказала спикер гордумы. Вскоре Анна Гурарий отправит эти послания на фронт.

Депутат Денис Хаванцев объявил акцию по сбору книг для жителей Луганской и Донецкой Народных республик (ЛНР и ДНР). Историческая, художественная, познавательная и детская литература пополнит библиотеки этих регионов. Господин Хаванцев отметил, что библиотеки Донбасса не обновлялись десятилетиями, а издания на русском языке начали поступать только после вхождения республик в состав России.

Ирина Пичурина