На льготное кредитование АПК Башкирии из бюджета России выделят 772 млн рублей

В федеральном бюджете заложен лимит в 772 млн руб. для льготного кредитования агропромышленного комплекса Башкирии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Льготные кредиты будут основным источником средств на проведение посевной кампании, которая в республике по среднемноголетним показателям начнется во второй половине апреля. По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в основном благодаря льготным кредитам сельхозпроизводители закупают семена, запасные части для техники, горюче-смазочные материалы.

Общий лимит бюджетных средств на льготное краткосрочное кредитование в России в этом году определен в размере 26,5 млрд руб.

Майя Иванова