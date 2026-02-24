В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении мастера Казанского цеха эксплуатации филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возбудили дело о получении железнодорожником взятки

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани возбудили дело о получении железнодорожником взятки

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году он получил от предпринимателя деньги за сокрытие факта выполнения работ по уборке вагонов пригородного подвижного состава и организацию вывоза твердых бытовых отходов силами РЖД.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий).

Анна Кайдалова