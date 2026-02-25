ФНС дали дополнительное время

Арбитражный суд Башкирии отказал «Фирме СУ-10» в удовлетворении иска к управлению ФНС по Башкирии. Компания просила суд отменить решение ведомства о проведении дополнительной выездной налоговой проверки. В «Фирме СУ-10» заявляли, что налоговики ранее уже проверяли компанию и доначислили ей около 300 млн руб. НДС. УФНС и суд сошлись во мнении, что повторная проверка была проведена законно. В «Фирме СУ-10» намерены подать апелляционную жалобу. Юристы полагают, что вышестоящий суд оставит решение в силе.

ООО «Фирма СУ-10» не смогло отменить решение управления Федеральной налоговой службы по Башкирии о проведении выездной налоговой проверки. Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении соответствующего иска компании.

Как следует из материалов дела, впервые спорная проверка состоялась в декабре 2022 года. Тогда ревизоры межрайонной ИФНС России №33 проверили компанию на предмет полноты выплаты налогов, включая НДС, с 1 января 2020-го по 30 июня 2022 года. По результатам проверки, «Фирма СУ-10» была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения: ей был доначислен НДС в размере 297,2 млн руб., а также выписан штраф на 11,9 млн руб. По мнению инспекции, компания не выплатила налог в результате взаимоотношений с 22 контрагентами.

«Фирма СУ-10» попыталась оспорить решение налоговой службы, но в марте 2024 года управление ФНС отказало в удовлетворении жалобы компании, а в декабре того же года назначило ее повторную налоговую проверку.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют предпринимателя Валерия Мансурова. Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ и другие объекты. Также она специализируется на жилищном строительстве. В 2024 году при выручке 11,6 млн руб. убыток ООО составил 394,7 млн руб.

В суде представитель «Фирмы СУ-10» заявил, что решение о проведении повторной проверки «принято в целях доначисления налогов по кругу тех обстоятельств и правонарушений, которые были выявлены в результате первоначальной налоговой проверки». Кроме того, пояснили в компании, первичная проверка проходила«под недопустимым мажоритарным участием самого управления с отнесением на инспекцию лишь технических функций». УФНС знало о результатах первой проверки, имело ранее полученные документы, полагали в «Фирме СУ-10».

УФНС в суде пояснило, что проводило повторную проверку «в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа». «Обстоятельствами, послужившими поводом для назначения повторной выездной налоговой проверки, явились признаки нарушения обществом норм налогового законодательства по взаимоотношениям с контрагентами, не указанными в решении инспекции»,— отметили в ведомстве.

Арбитражный суд Башкирии, в частности, отметил, что ФНС, проводя повторную выездную проверку, оценивала взаимоотношения «Фирмы СУ-10» с контрагентами, которые не фигурировали в предыдущей инспекции. Кроме того, одна из компаний, сотрудничавших с истцом, сдала уточненную налоговую декларацию за четвертый квартал 2021 года, «в которой исключены продажи» «Фирме СУ-10» на сумму 27,3 млн руб., но истец не произвел уменьшение налоговых вычетов по НДС в своей книге покупок.

Суд также отметил, что в июле 2025 года «Фирма СУ-10» не смогла отменить решение о доначислении НДС и выплате штрафа. В ноябре апелляционная инстанция оставила решение в силе.

В «Фирме СУ-10» сообщили «Ъ», что подадут апелляционную жалобу.на решение суда.

«Споры об отмене решений о назначении выездной налоговой проверки имеют достаточно устоявшуюся тенденцию: суды преимущественно оставляют такие решения в силе, признавая за налоговым органом широкую вариативность в выборе форм налогового контроля. В данном случае попытка оспорить решение налогового органа без предметного доказывания того, какие именно права налогоплательщика нарушены уже на этой стадии, а не по итогам проверки, изначально выглядит недостаточно убедительной. В этой связи ожидать успеха в апелляции я бы не стал»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков не видит перспектив для отмены решения суда в апелляционной инстанции. «Арбитражный суд Уральского округа указывал, что если вышестоящий налоговый орган на стадии досудебной проверки решения по первоначальной проверке установит факты недоначисления налогов по каким-то операциям, то он вправе провести повторную выездную проверку. Именно эта ситуация и была в настоящем случае»,— отметил эксперт.

Булат Баширов