В Башкирии подростка подозревают в ранении сверстника ножом

Зианчуринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на 17-летнего жителя Кугарчинского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, ночью 23 февраля в Кугарчинском районе между несовершеннолетними произошел конфликт, во время которого один подросток ранил другого ножом в живот и руку. Потерпевшего госпитализировали.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в воскресенье в селе Юмагузино Кугарчинского района произошла драка в общественном транспорте. Пострадавшего подростка доставили в Мраковскую центральную районную больницу с колото-резаной раной. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Майя Иванова