В Москве покажут спектакли уфимских театров

Спектакли двух театров из Башкирии вошли в афишу 32-го фестиваля-конкурса «Золотая маска». Постановки покажут на сцене московских театров.

13 апреля Башкирский государственный театр кукол на основной сцене Московского драматического театра имени Николая Гоголя представит спектакль «Тьма египетская» Елены Котихиной. Работа основана на пьесе новосибирского драматурга Елены Гилевой по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

2 мая на основной сцене театра имени Евгения Вахтангова зрителям покажут спектакль «Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур». Режиссером и музыкальным оформителем постановки является Айдар Заббаров, она создана по повести-поэме Ильдара Юзеева.

Всего в афишу «Золотой маски» вошли 68 спектаклей. Фестиваль-конкурс начнется 28 февраля с показов во Владивостоке. В лонг-лист премии вошел спектакль «Не успела сказать люблю»" поставленный Айратом Абушахмановым в Башкирском государственном театре драмы имени Мажита Гафури по повести Гульсиры Гизатуллиной.

Идэль Гумеров