Петербуржцу выплатили 1,2 млн рублей за падение наледи на автомобиль

Коммунальная служба заплатила жителю Санкт-Петербурга 1,2 млн рублей за падение наледи на машину. Добиться компенсации помогли судебные приставы.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу, 25-летний петербуржец оставил транспортное средство возле дома, а на утро обнаружил его с многочисленными повреждениями. У автомобиля были разбиты ветровое стекло, бампер и фонари. Чтобы добиться компенсации, владелец машины обратился в суд с иском к коммунальной службе.

Суд установил, что компания ненадлежащим образом исполнила обязательство по содержанию имущества многоквартирного дома. Чтобы добиться выплаты от организации, приставы вынесли постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Тогда представитель компании обратился в ведомство и предоставил документы об исполнении решения суда.

Татьяна Титаева