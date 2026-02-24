Ульяновская область поднялась на три позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Во вторник агентство «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовало рейтинг регионов России по качеству жизни на основе данных по итогам 2025 года.

Как сообщает агентство, рейтинг строился аналитиками «РИА Рейтинг» на основе комплексного учета 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Лидеры рейтинга, как и ранее, — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте Краснодарский край, на пятом — Татарстан. Самарская область осталась в десятке лидеров, сохранив занятое в прошлом году девятое место. Замыкают таблицу из 85 регионов (новые регионы не учитываются) Республика Тыва, Республика Ингушетия и Еврейская автономная область.

Ульяновская область поднялась на три позиции и вышла в рейтинге на 27-е место (год назад она была на 30-м месте). Оренбургская область, наоборот, опустилась с 34-го места на 37-ю позицию.

Сергей Титов, Ульяновск