В ЛНР произошли сбои интернета из-за DDoS-атаки

В Луганской народной республике (ЛНР) произошли проблемы с интернетом, заявили в пресс-службе Минцифры республики. По их словам, сбои связаны с DDoS-атакой.

Как сообщили в ведомстве, «веерные проблемы» в интернете произошли «из-за аварийной ситуации, вызванной DDoS-атакой на телекоммуникационные сети ряда республиканских интернет-провайдеров». Специалисты работают над устранением проблем, отметили в Минцифры ЛНР.

ТАСС отмечал, что перебои с интернет-соединением начались около 10 утра.