МВД предупредило о фальшивом чат-боте ФНС

Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России выявило очередной фейковый чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России. Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram-канале.

Фальшивый чат-бот назвали «Таксик». Он якобы предусмотрен для удобства налогоплательщиков и повышения качества информирования ФНС. В первую очередь граждан должны насторожить название чата и функционал, отметили в МВД.

По данным ведомства, сервис запрашивает ФИО пользователя, его номер телефона, а после просит предоставить код. В министерстве подчеркнули, что такой бот никаких реальных сервисов или доступа к услугам не предоставляет.