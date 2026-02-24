Почти восемь лет колонии получила жительница Режа за нападение на полицейских

Режевской городской суд вынес приговор жительнице города Реж, обвиняемой в нападении на сотрудников полиции и публичном оскорблении представителей власти. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, события произошли в июле прошлого года, когда участковые уполномоченные прибыли по вызову о безнадзорных детях в доме. В полицию сообщили, что в одной из квартир дома по ул. Ленина находятся двое малолетних детей, а их мать находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полицейским долгое время не открывали дверь, но затем хозяйка квартиры открыла и начала избивать сотрудниц полиции руками. Она также использовала нецензурную брань и оскорбительные выражения в адрес стражей порядка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»). В ходе судебного заседания она признала часть обвинений, но утверждала, что действия были направлены на защиту себя и детей от неправомерных действий полицейских.

Суд установил, что именно подсудимая первой применила насилие к сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Но поскольку ранее у нее была непогашенная судимость за незаконный оборот наркотиков и угон транспортного средства, срок наказания был увеличен до 7 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.