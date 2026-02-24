Краевой суд оставил в силе приговор уроженке Азербайджана, осужденной за контрабанду 4 млн рублей

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу 45-летней уроженки Азербайджана, осужденной за попытку вывезти из России крупную сумму наличных без декларации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

28 сентября 2025 года женщина пыталась вылететь из аэропорта Большое Савино в Баку, имея при себе в сумке 4 млн руб. наличными. При прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию, и проследовала в «зеленый коридор», тем самым совершив незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств.

Пермский районный суд Пермского края признал женщину виновной в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Деньги в сумме 3,1 млн руб., превышающие в эквиваленте сумму, разрешенную таможенным законодательством к перемещению без декларирования, конфискованы и обращены в собственность РФ.

Осужденная посчитала приговор чрезмерно суровым и подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда отметила, что при вынесении приговора были учтены все смягчающие обстоятельства, включая наличие у подсудимой детей на иждивении, характер и степень общественной опасности. Более того, женщина была ознакомлена с правилами перевоза наличных за границу и пренебрегла ими осознанно.