Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы безопасности
Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из резиденции в Канберре из-за угрозы безопасности. Местное издание News.com.au сообщило, что причиной стала угроза взрыва бомбы.
Энтони Альбанезе
Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters
Местный телеканал ABC сообщил, что Энтони Альбанезе поместили в «специальное помещение» на несколько часов до устранения угрозы.
Позднее полиция Австралии заявила, что провела тщательный обыск и ничего подозрительного не обнаружила. «В настоящее время угрозы общественности безопасности нет»,— говорится в сообщении полиции.