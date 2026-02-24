Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы безопасности

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из резиденции в Канберре из-за угрозы безопасности. Местное издание News.com.au сообщило, что причиной стала угроза взрыва бомбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Альбанезе

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters Энтони Альбанезе

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters

Местный телеканал ABC сообщил, что Энтони Альбанезе поместили в «специальное помещение» на несколько часов до устранения угрозы.

Позднее полиция Австралии заявила, что провела тщательный обыск и ничего подозрительного не обнаружила. «В настоящее время угрозы общественности безопасности нет»,— говорится в сообщении полиции.

Лусине Баласян