Главой Октябрьска избран экс-председатель городской думы

Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали кандидатуру Владимира Ревина на пост главы Октябрьска Самарской области. Решение принято на внеочередном заседании городской думы во вторник, 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До последнего времени Владимир Ревин исполнял обязанности мэра. Ранее он был председателем городской думы Октябрьска пятого, шестого и седьмого созывов, а до этого был зампредом муниципального парламента.

До Владимира Ревина главой Октябрьска была Александра Гожая. Она занимала пост с 28 октября 2015 по 10 декабря 2025 года. Бывшая чиновница неоднократно попадалась на нарушениях. В 2021 году прокурор Октябрьска добивался отставки Александры Гожей после того, как выяснилось, что она самостоятельно назначала себе премии.

Также бывшую главу Октябрьска уличили в конфликте интересов. Надзорный орган установил, что в 2019 году она предоставила в аренду на 20 лет своей маме два земельных участка в Октябрьске для строительства домов.

Несмотря на неоднократные представления прокуратуры, собрание муниципальных представителей отказывалось отправлять Александру Гожую в отставку. В итоге бывшая чиновница покинула пост по своему желанию. В декабре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил бывшую чиновницу своим помощником.

Георгий Портнов