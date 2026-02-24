Розничные продажи пива в Челябинской области упали почти на 14% в 2025 году

В 2025 году в Челябинской области снизились розничные продажи алкоголя. Самое заметное падение показал сегмент пива и сопутствующих напитков, где объем реализованной продукции сократился на 13,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За прошлый год розничные продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в пересчете на каждого жителя Челябинской области в возрасте от 18 лет в среднем составили 65,7 литров. По этому показателю Южный Урал занимает 44 место среди российских регионов.

Продажи винодельческой продукции в Челябинской области за год сократились почти на 2%, до 7 л в год на каждого совершеннолетнего жителя (33 место). Объем розничных продаж крепкого алкоголя снизился всего на 0,5%, до 10,6 л на человека (45 место).

В целом по стране реализация крепких алкогольных напитков в 2025 году сократилась на 2,1%: до 10,4 л после 10,7 л в 2024 году. Более 60% продаж в этом сегменте приходится на водку, потребление которой снизилось на 4,3%, до 6,4 л. Также снизилось потребление коньяка — на 9,7%, до 1,1 л на каждого совершеннолетнего. При этом на 1,2% выросли продажи крепких дистиллятов (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент) и составили 1,3 л на человека, а также ликероводочных изделий (настойки, наливки, биттеры и ликеры) — на 11,6%, до 1,6 л на человека.

Розничные продажи винодельческой продукции в России сократились за год на 4,6% и составили 7,1 л на каждого совершеннолетнего жителя. Потребление пива и сопутствующих напитков упало в 2025 году на 15,5%, до 61,5 л на человека.