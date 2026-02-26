«Кубань-Вино» продолжает расширение и развивает энотуризм

В прошлом году Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге по объемам производства вина. Эксперты констатируют растущий интерес к российскому вину. Это позволяет крупным игрокам отечественного рынка не просто увеличивать количество виноделен и наращивать объемы производства, но и выводить новые сорта винограда, осваивать сферу туризма и готовить молодые кадры.

В прошлом году доля высококачественных российских вин среди тихих белых и красных превысила 76% Фото: «Кубань-Вино» Сейчас в России выращивается более 250 технических сортов винограда, включая международные (Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньон) и автохтонные (Красностоп Золотовский, Цимлянский черный, Кокур белый) Фото: «Кубань-Вино»

В последние годы, как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, российское виноделие демонстрирует системный рост. Площадь виноградников в стране достигла 110 тыс. га, а производство вина и коньяка выросло примерно до 61 млн дал. По данным на сентябрь 2025 года, в России было лицензировано около 200 виноделен, включая как крупных производителей, так и небольшие семейные бизнесы.

По данным «Винного гида России», в прошлом году доля высококачественных российских вин среди тихих белых и красных превысила 76%. Проходной балл для попадания в гид был повышен до 81 балла (ранее показатель был равен 78). Результаты опроса фонда «Общественное мнение» свидетельствуют, что 70% россиян уверены в конкурентоспособности отечественных вин перед импортными. Аналитическая компания «Нильсен» выяснила, что в 2025 году 45% россиян предпочитали покупать отечественные вина.

Лидеры рынка

Крупнейшая российская винодельня «Кубань-Вино» (бренды Chateau Tamagne, Aristov, «Кубань-Вино», «Высокий берег») сохраняет лидерство по объемам производства. За прошлый год компания произвела более 90 млн бутылок тихих и игристых вин. Выпуск тихих вин составил 44,6 млн бутылок, игристых — 45,9 млн, ликерных — 810 тыс. Также в 2025 году было произведено около 90 тыс. бутылок пива Villa Aristov. По объему розничных продаж в январе — ноябре 2025 года «Кубань-Вино» занимала шестую строчку в топ-10 производителей алкоголя в стране с объемом продаж в 5,19 млн дал, занимая 2,8% рынка. Доля рынка по нумерической дистрибуции — 72%, ассортимент включает 421 SKU. География продаж компании охватывает все регионы РФ и ряд зарубежных стран.

Чистая прибыль компании в 2025 году превысила 1,652 млрд рублей, прирост год к году достиг 19%. Агрофирма «Южная», входящая в группу компаний, существенно укрепила виноградную базу. За год было заложено 373 га молодых насаждений, в результате площадь виноградников достигла 9464 га. Валовой сбор винограда оказался выше среднерегиональных и общероссийских и превысил уровень 90 тыс. тонн. В питомнике выращено около 1,7 млн саженцев.

Модернизация производства

В прошлом году компания продолжила обновление производственных мощностей. Производительность Центра индустриального виноделия повысилась на 6% благодаря обновлению линии розлива игристых вин, установке нового блока розлива. В Центре классического виноделия цех был перепрофилирован для производства игристых вин классическим методом. Удалось добиться ускорения оборота продукции и увеличения срока службы оборудования за счет усовершенствования системы хранения бутылок.

В Центре энологии Chateau Tamagne были введены в эксплуатацию пять новых емкостей объемом 80 тыс. дал; установлены динамос-фильтры для очистки сусла; смонтированы автоматизированные емкости объемом 2,2 тыс. дал, подходящие для всех этапов технологического процесса.

Эксперименты с сортами и стилями

Среди сохраняющихся трендов отечественного рынка вина эксперты выделяют растущий интерес к местным сортам винограда как у виноделов, так и у потребителей. Сейчас в России выращивается более 250 технических сортов винограда, включая международные (Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньон) и автохтонные (Красностоп Золотовский, Цимлянский черный, Кокур белый и др.).

Исследование «Винного гида России» указывает на рост популярности белых тихих вин: в прошлом году их ассортимент увеличился больше других категорий. Растет и производство ликерных вин, объем выпуска которых к 2024 году достиг 1,1 млн дал, хотя в 2019 году их почти не было.

Агрофирма «Южная» включила в реестр селекционных достижений сорта Каберне Кортис и Солярис. Совместно с Северо-Кавказским федеральным научным центром садоводства, виноградарства и виноделия агрофирма выиграла грант в рамках программы Кубанского научного фонда в размере 10 млн рублей. Цель проекта — создание клонов классических сортов, таких как Шардоне, Алиготе, Пино белый, Каберне Совиньон, Саперави и Гранатовый.

Энотуризм и культура потребления

Важным фактором развития отрасли эксперты и игроки рынка считают винный туризм. Активное развитие туристической инфраструктуры, проведение винных фестивалей, организация дегустаций и экскурсий на винодельческие предприятия повышают узнаваемость российского вина и стимулируют приток инвестиций.

В 2025 году направление энотуризма компании «Кубань-Вино» привлекло 16 тыс. посетителей. Центр энологии Chateau Tamagne вошел в топ-10 объектов гастрономического туризма России по версии 50 Best Tastes of Russia.

Человеческий ресурс

Согласно результатам опроса, проведенного РБК совместно с рейтинговым агентством НКР в начале 2025 года, 42% виноделов назвали нехватку рабочей силой ключевым риском для развития отрасли. Дефицит кадров на винодельнях Краснодарского края доходит до 30%. Больше других специалистов там не хватает агрономов, обработчиков виноматериалов, виноделов-технологов, химиков-микробиологов, слесарей-наладчиков для работы с винодельческим оборудованием. По оценкам участников рынка, в сезон переработки винограда нехватка виноградарей превышает 50%.

«Кубань-Вино» активно развивает собственную программу профессионального обучения. В прошлом году 306 студентов из 23 учебных заведений прошли практику на производственных площадках компании. На базе Центра энологии Chateau Tamagne открыт современный комплекс для проживания практикантов, что позволяет глубже погружать будущих специалистов в профессию.

Прогнозы и перспективы

По разным оценкам, доля российских вин на внутреннем рынке по итогам 2025 года составит 62–64%, а в наступившем году при сохранении мер поддержки может вырасти до 65–67%. Ассоциация виноградарей и виноделов России предполагает, что к 2035 году доля отечественного вина на российском рынке может вырасти до 80%.

Винодельня «Кубань-Вино» в 2026 году планирует сосредоточить внимание на расширении площадей виноградников, дальнейшей модернизации производства, цифровизации процессов и повышении операционной эффективности. Активное развитие продолжится в направлениях развития энотуризма и реализации имиджевых проектов.

Александра Тен