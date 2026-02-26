Апартаменты снижают ввод

На начало 2026 года на рынке Санкт-Петербурга было представлено 62 комплекса апартаментов общим объемом 5,6 тыс. юнитов, или 204,7 тыс. кв. м. Доминирующую долю юнитов занимали сервисные апартаменты (77%), за ними следовали несервисные (20%), элитные юниты составили оставшиеся 3%. Эксперты рынка говорят о снижении предложения в этом сегменте, что сказывается на ценах, которые пошли вверх.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Прогнозируемый на 2025 год рекордный ввод апарт-отелей в Петербурге не был достигнут: фактически завершено строительство и введено в эксплуатацию 2,2 тыс. юнитов, что составляет лишь 42% от первоначально заявленного объема

Светлана Московченко, заместитель директора консалтингового центра «Петербургская недвижимость», говорит, что средняя цена квадратного метра апартаментов всех форматов по итогам 2025 года достигла 365 тыс. рублей, по сравнению с третьим кварталом 2025 года прирост составил 7% (16% по сравнению с концом 2024 года). Это является самым высоким годовым приростом за последние пять лет. В конце 2025 года цены за квадратный метр на рынке апартаментов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года во всех форматах, кроме элитных апартаментов (корректировка –2%). В сервисных апартаментах прирост составил 9%, в несервисных — 15%.

Недостаточное пополнение

По данным NF Group, по итогам 2025 года объем предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге составил 111 тыс. кв. м, или 3,6 тыс. лотов. К концу года показатель снизился на 21% по площади и на 24% по количеству экспонируемых лотов в сравнении с рекордными значениями 2024 года.

«Наиболее значительное снижение объема юнитов зафиксировано в форматах несервисных (–39%) и элитных юнитов (–33%). В первую очередь это обусловлено недостаточным пополнением рынка данными форматами»,— рассказала госпожа Московченко.

По ее данным, в 2025 году в продажу поступило шесть объектов, включая новые очереди, совокупным объемом 50,7 тыс. кв. м, или 1,2 тыс. юнитов.

По подсчетам «Петербургской недвижимости», в 2025 году было введено в эксплуатацию девять объектов в Санкт-Петербурге и один объект в Ленинградской области, суммарным объемом в 2,5 тыс. юнитов, или 86,6 тыс. кв. м. По сравнению с 2024 годом объем ввода снизился на 46%. Доля сервисных юнитов в объеме ввода в эксплуатацию достигла 89%, что на 26 п. п. превышает показатель 2024 года.

В четвертом квартале 2025 года уровень экспозиции на рынке апартаментов (во всех форматах) снизился в годовом выражении при одновременном увеличении средней цены квадратного метра и снижении спроса.

Игорь Кокорев, директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, считает, что прогнозируемый на 2025 год рекордный ввод апарт-отелей в Санкт-Петербурге не был достигнут: фактически завершено строительство и введено в эксплуатацию 2,2 тыс. юнитов, что составляет лишь 42% от первоначально заявленного объема (5,2 тыс.). «При этом важно отметить, что процесс от разрешения на ввод здания до прохождения гостиничной классификации, начала эксплуатации апарт-отеля и приема гостей может занимать от полугода до полутора лет. На данный момент этот этап успели пройти только 363 юнита из введенных в 2025 году»,— указывает он.

Финансовые показатели сегмента демонстрируют сдержанную динамику. По данным Hotel Advisors в выборке Nikoliers, средняя цена (ADR) выросла на 10,5%, до 3347 рублей в сутки, однако заполняемость снизилась на 6,3 п. п. (до 73,9%). В результате доход на номер (RevPAR) показал минимальный рост — всего 2,6%. Одной из причин такой сдержанной динамики является высокая насыщенность рынка: классифицированный номерной фонд сервисных апартаментов в Петербурге достиг 7,7 тыс. юнитов (без учета классических гостиниц), что почти втрое превышает объем московского рынка (2,7 тыс.), создавая высокую конкурентную нагрузку. В Москве доля апарт-отелей от совокупного объема номеров гостиниц и апарт-отелей составляет 10%, в то время как в Санкт-Петербурге — 31%, что значительно выше относительно столицы и России в целом.

Правовые факторы

«Сокращение вывода новых проектов продолжается уже несколько лет, в том числе из-за правовых факторов, усиливающих урегулирование сегмента. В дальнейшем данная тенденция сохранится. Тем не менее сегмент апартаментов в Санкт-Петербурге уже занял свою нишу как на рынке недвижимости, так и в сознании покупателей как доходный актив. Несмотря на корректировку получаемой или обещанной доходности, из-за изменений в НДС для юридических лиц по УСН с января 2025 года, усиливающую фискальную нагрузку на УК, повышения туристического налога до 2% и роста НДС с 2026 года до 22% — сервисные апартаменты остаются привлекательным продуктом для инвесторов»,— говорит госпожа Московченко.

По ее мнению, хотя рынок апартаментов в Санкт-Петербурге и начинает демонстрировать признаки насыщения, он сохраняет потенциал для качественных проектов. Успех будет обеспечен качественному и современному продукту с сильным отельным оператором или УК, удобной локацией, продуманным позиционированием, инфраструктурой и элементами мультиформатности (интеграция с коммерческими помещениями, офисами и коливингами). На первый план выходит качество управления и сервиса.

Николай Антонов, генеральный директор компании «МТЛ-Апарт», замечает, что прошлый год стал логичным продолжением трансформации рынка гостеприимства. С одной стороны — нацпроекты, внутренний туризм неуклонно растет, с другой — снижается покупательная способность гостя, но все уже привыкли к качественным продуктам. «Отельный бизнес сегодня — это не просто "сдать номер". Ушли мировые сетевые гиганты, к которым все привыкли за десятки лет. Традиционная модель отеля становится неповоротливой и менее прибыльной, и все ярче выглядит в Петербурге рынок апарт-отелей. Однако и здесь, если мы обратимся к цифрам, рынок растет, но темпы начали буксовать. Позапрошлый год — рост 13%, прошлый — 10%, а сейчас мы видим всего 2,7%»,— приводит данные эксперт.

Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», подсчитал, что на начало января 2026 года около 50% сервисных апартаментов приходилось на проекты комфорт-класса, еще 45% — на бизнес-класс. Основной объем предложения формируется за счет нового строительства — от 80 до 95% в зависимости от формата, оставшаяся часть приходится на проекты реконструкции.

«Динамика спроса в 2025 году была неравномерной. Наиболее выраженный рост пришелся на сегмент бизнес-класса: в зависимости от формата объемы продаж увеличились на 15–33% по сравнению с 2024 годом. Сдерживающими факторами остаются высокая ключевая ставка, фактическая недоступность рыночной ипотеки для большинства покупателей, а также отсутствие льготных программ, включая семейную ипотеку. В этих условиях рынок в значительной степени опирается на инвесторов, использующих рассрочки и полную оплату»,— рассуждает эксперт.

Дополнительным фактором устойчивости сегмента стало формирование собственной аудитории арендаторов, ориентированных на средне- и долгосрочное проживание. В первую очередь это молодежь, для которой принципиальное значение имеют сервисная составляющая (клининг, питание), развитая внутренняя инфраструктура (коворкинги, спортивные залы) и общий уровень комфорта проживания.

Стоит отметить, что ситуация на рынке апартаментов в Петербурге еще более или менее позитивная. Исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов напоминает, что в Москве разрешения на строительство новых апартаментов по факту перестали выдавать еще несколько лет назад. В 2025 году не стартовало ни одного нового комплекса, продажи шли в ранее запущенных проектах. «Для сравнения, в 2024 году на рынок вышло четыре проекта, в 2023-м — 12, в 2022-м — 24. Объем предложения в столице за год упал, по разным данным, на 30−40%»,— сообщил господин Татаринов.

В итоге многие девелоперы переориентировались на строительство классического жилья и офисов.

Олег Гончарук, генеральный менеджер апарт-отеля VIDI, полагает, что 2025 год стал для рынка апартаментов в Петербурге годом стабилизации и структурных изменений. «В начале года многие игроки, ориентируясь на динамику предыдущих трех лет, закладывали дальнейший рост ставок, однако уже к середине года стало очевидно, что рынок вошел в более взвешенную фазу, вышел на плато. Влияние оказали насыщенность рынка предложениями, выраженная сезонность Петербурга, а также перераспределение туристического спроса в пользу регионов, интерес к которым в 2025 году продолжил расти»,— говорит он.

Существенное влияние на рынок в 2025 году оказали изменения в законодательстве. Обязательная классификация, требования к регистрации объектов для работы с онлайн-платформами бронирования, введение туристического налога — все эти меры усилили прозрачность сегмента. В результате значительная часть несистемных игроков и так называемого «псевдожилья», работавшего в «серой» зоне, начинает уходить с рынка. Это, считает господин Гончарук, болезненный, но необходимый этап: в долгосрочной перспективе он формирует более устойчивую и прогнозируемую среду как для инвесторов, так и для гостей.

Кирилл Орлов