Пригород наращивает рекреационный потенциал

На начало 2026 года в Петербурге и Ленинградской области работает около шестисот объектов для загородного размещения туристов, включая базы отдыха, коттеджи и гостиницы. Прирост номерного фонда идет в основном за счет быстровозводимых объектов — глэмпингов и кемпингов.

География предложения остается концентрированной: лидируют Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области, а также Курортный район Санкт-Петербурга — суммарно они формируют свыше 60% рынка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 2025 года Санкт-Петербург и Ленинградская область укрепили позиции среди наиболее востребованных туристических направлений внутри страны. Согласно оперативным данным Росстата, турпоток в Санкт-Петербург за год превысил почти 13 млн поездок — это примерно на 9% больше, чем годом ранее. Ленинградская область приняла около 8,9 млн поездок, что несколько ниже прошлогоднего показателя (–2%); при этом заметную долю в этой цифре формируют короткие однодневные выезды жителей Петербурга.

Число размещенных в области гостей составило около 1,5 млн человек — показатель не растет и остается ниже уровня предыдущего года. Этот разрыв между общим объемом визитов и «гостиничным» спросом во многом объясняется высокой долей неучтенного размещения: арендуемые дома, коттеджи, глэмпинги по-прежнему остаются за рамками официальной статистики. В целом агломерация уже достигла масштаба, сопоставимого с крупнейшими направлениями внутреннего туризма, что стимулирует активное развитие загородных рекреационных проектов: появляются новые объекты, действующие расширяются и модернизируются, параллельно развивается инфраструктура.

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), к началу февраля 2026 года на рынке загородных средств размещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлено более 600 объектов — от крупных баз отдыха и загородных отелей до коттеджных комплексов и глэмпингов. Структура предложения выглядит следующим образом: около 28% — мультиформатные комплексы, сочетающие несколько типов размещения, 29% — объекты исключительно с гостиничными номерами, 26% — коттеджные форматы, 17% — глэмпинги.

«Рынок все чаще развивается за счет добавления новых форматов на действующих площадках: прежде всего глэмпингов и кемпингов как быстрого способа нарастить номерной фонд и расширить выбор для гостя. Большинство глэмпингов в регионе перешли на круглогодичный режим работы, а сам формат остается сильным драйвером спроса и заметным маркетинговым поводом, особенно для молодой аудитории»,— отмечает Светлана Московченко, заместитель директора консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

География предложения остается концентрированной: лидируют Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области, а также Курортный район Санкт-Петербурга — суммарно они формируют свыше 60% рынка. В 2025 году сегмент пополнился 28 новыми объектами, наибольшее число открытий пришлось на Приозерский и Выборгский районы: девять и семь комплексов соответственно. Большинство новых проектов вышли на рынок без классификации; вместе с тем появились два классифицированных объекта высокой категории: загородный спа-отель Lessmore («четыре звезды») и «Курорт Большое Борково» («пять звезд»).

Глэмпинги наиболее широко представлены в Выборгском (28%) и Приозерском (25%) районах, далее следуют Всеволожский (17%) и Ломоносовский (10%). Основу предложения составляют модульные дома, экосферы и A-frame, однако заметно растет доля нестандартных концепций, таких как дома на воде, на деревьях и стилизованные «шалаши».

В зимнем сезоне 2025–2026 годов стоимость загородного отдыха ощутимо выросла год к году. В массовом сегменте средний тариф стандартного гостиничного номера составляет около 4800 рублей в сутки в будни и 5400 рублей в сутки в выходные (+13%, без учета объектов категории «четыре-пять звезд»). Наиболее высокий ценовой уровень фиксируется во Всеволожском районе Ленинградской области и в Курортном районе Санкт-Петербурга. Первый поддерживается зимними сценариями отдыха, в том числе горнолыжной инфраструктурой. Второй удерживает премиальное позиционирование благодаря природным ландшафтам Финского залива и развитым оздоровительным продуктам: спа, банным и бьюти-программам. Курортный район также выделяется высокой концентрацией крупных проектов туристической инфраструктуры в стадии реализации: «Курорт Ярви», «Санкт-Петербург Марина» и реконструированный санаторий «Сестрорецкий курорт».

Средняя стоимость аренды коттеджа составляет около 13 200 рублей в сутки в будни и 17 400 рублей в сутки в выходные (+31%, без учета объектов категории «четыре-пять звезд»), динамика отражает высокий спрос со стороны самых разных групп отдыхающих. В сегменте отелей категории «четыре-пять звезд» средняя стоимость стандартного номера составляет 11 200 рублей в сутки в будни и 14 200 рублей в сутки в выходные. Премиум-сегмент удерживает высокие цены и пользуется особым спросом в выходные дни. Средняя стоимость проживания в глэмпингах — около 9200 рублей в сутки в будни и 11 700 рублей в сутки в выходные (+27%). Максимальные тарифы в этом формате характерны для Гатчинского, Лужского, Кингисеппского и Кировского районов: одни привлекают транспортной доступностью и близостью к городу, другие — редкостью предложения в природных, удаленных локациях, что вполне соответствует тренду на уединение.

«Ленинградская область усиливает статус одного из наиболее перспективных направлений внутреннего туризма: регион входит в топ-3 по популярности новогодних поездок. Ключевой драйвер — персонализированные форматы путешествий и запрос на "аутентичные" впечатления: этнографические и гастрономические программы, уединенные ретрит-форматы, событийные активности»,— комментирует госпожа Московченко.

Стратегическая задача региона — конвертировать высокий поток однодневных поездок в многодневные визиты, органично соединяя культурно-познавательные маршруты с современными форматами отдыха и новыми точками притяжения. Фундаментом остается культурно-познавательный туризм — в том числе проект «Серебряное ожерелье России» с 13 тематическими маршрутами. Параллельно набирает силу и событийный туризм: Выборг последовательно закрепляет роль туристического кластера через фестивальные проекты и отраслевые награды.

Активно развиваются и новые направления. Промышленный туризм охватывает программа «Крутая локация». Водный туризм и межрегиональные маршруты прокладываются по Ладоге, Неве, Волхову, Свири и Финскому заливу; запускаются новые круизные программы с заходом в Выборг. В агротуризме анонсирован масштабный проект агропарка в Гатчинском районе: к 2027 году планируется создать кластер площадью 134 га с гостиницей на 120 номеров, глэмпингом, кемпингом и производством сидра. Зимой регион укрепляет позиции как горнолыжное направление выходного дня, что заметно увеличивает долю ночевок.

При сохранении нынешних темпов развития маршрутов и инфраструктурных проектов область будет наращивать не только общий турпоток, но и качество спроса — прежде всего за счет увеличения доли многодневных поездок и более равномерной сезонной загрузки в ключевых локациях: на Карельском перешейке, в Выборге и на Ладожском направлении.

Виктория Красикова