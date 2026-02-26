Офисные горки

Объем нового предложения на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2025 года вырос почти втрое относительно 2024 года и составил 134 тыс. кв. м. Заметный вклад в прирост внесла реконструкция существующих объектов, включая бывшие торговые центры.

По данным консалтинговой компании NF Group, в 2025 году в эксплуатацию было введено и реконструировано 12 офисных зданий совокупной арендопригодной площадью 134 тыс. кв. м — почти в три раза больше, чем годом ранее, хотя и сопоставимо с показателями 2023 года. Основную долю по площади формируют офисы класса А в двух крупных объектах: в «Невской ратуше» и «Северной Пальмире».

Одна из заметных тенденций рынка — систематический перенос сроков ввода строящихся бизнес-центров. Причин несколько: высокая доля объектов реконструкции, требующих дополнительных согласований и работ по сохранению декоративных и конструктивных элементов, а также растущее число непрофильных девелоперов.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко отмечает, что реконструкция исторически занимает значимое место на петербургском рынке. «На фоне роста себестоимости нового строительства и удорожания заемного финансирования сроки окупаемости проектов увеличились. Поэтому девелоперы стали чаще отдавать предпочтение реконструкции, выбирая здания в относительно хорошем состоянии и с минимальным набором предметов охраны. При этом в большинстве случаев в Петербурге реконструкция зданий по объему капитальных затрат сопоставима с новым строительством, а иногда и превышает его»,— поясняет она.

Новое предложение 2025 года пополнилось, в том числе, за счет реконструкции двух торговых центров: «Сенатор» на Малой Морской улице (бывший ТЦ «Адмирал») и «Радиус» на Волковском проспекте. В целом реконструкция уже три года подряд доминирует над новым строительством — как по суммарной площади, так и по числу реализованных объектов. По итогам 2025 года завершено десять проектов реконструкции под офисные функции против лишь двух объектов нового строительства.

На 2026 год девелоперы анонсировали завершение строительства и реконструкции около 100 тыс. кв. м офисных площадей классов А и В в 16 зданиях. Новое строительство представлено лишь двумя бизнес-центрами: «Орими Центр» и Locus. Остальные объекты являются реконструкцией: «Скороход», «Министерство», «Карточная фабрика», «Сенатор» на Садовой, 34, и другие.

