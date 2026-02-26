Монолит стремится к лидерству

Доля панельного жилья в Санкт-Петербурге ежегодно сокращается. В итоге сегодня на «панельки» приходится около 10% предложения. Примерно такую же долю занимают и кирпичные дома. Кирпич в чистом виде сегодня — удел штучного, как правило, элитного предложения. Зато массово работает связка «монолит — кирпич», которая обеспечивает баланс скорости, прочности и архитектурной гибкости. В том числе поэтому наибольшая доля рынка сегодня — около 75% — приходится на монолитно-кирпичные дома.

Светлана Опрышко, директор портала «Всеостройке.рф», считает, что такой подход позволяет девелоперам гибко менять планировки и уходить от типовых решений, что критически важно в условиях, когда покупатель стал разборчивее и требует качества даже в сегменте комфорт-класса. По ее мнению, при использовании монолитно-кирпичной технологии потребитель получает продукт принципиально иного качества. Правда, за лучшее приходится платить и метры в монолитных домах стоят дороже. Но плюсы перевешивают. Это прежде всего свобода планировочных решений: возможность перекроить пространство под себя, лучшая звукоизоляция между этажами и, что критически важно для петербургского климата, долговечность фасадов.

Доля панельного жилья в Санкт-Петербурге, по ее подсчетам, незначительно снизилась за год. «Важно отметить, что незначительное снижение доли панели не равно отказу от технологии как таковой. На рынке остаются застройщики, которые имеют собственную производственную базу и продолжают развивать современные индустриальные серии, уже не имеющие ничего общего с "кораблями" или хрущевками. Такую технологию строительства применяют там, где она действительно эффективна, например, в проектах масштабной застройки»,— напоминает госпожа Опрышко.

То есть рынок переходит от биполярной модели «панель против монолита» к системе, где монолит является универсальным стандартом, а панель — специализированным инструментом для конкретных задач. И в 2026 году эта пропорция, скорее всего, сохранится.

Виталий Голубев, коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты», говорит: «Структура домостроения в Петербурге остается относительно стабильной, но внутри нее происходят важные сдвиги. Монолитное домостроение по-прежнему доминирует в общем объеме ввода, особенно в проектах комплексного освоения территорий и в сегменте комфорт-класса и выше. Панельное строительство сохраняет позиции в доступном сегменте за счет скорости возведения и управляемой себестоимости, однако требования к качеству панелей и архитектурным решениям за последний год заметно выросли. Кирпичное домостроение остается нишевым продуктом — его доля невелика и практически не меняется, но такие проекты востребованы у покупателя, ориентированного на "классическое" жилье».

В целом, отмечает эксперт, застройщики все чаще комбинируют технологии, оптимизируя экономику проектов без прямого ухудшения потребительских характеристик.

Андрей Дербин, генеральный директор компании «Проектный институт-2», считает, что сокращение доли панельного строительства во многом обусловлено изменением потребительского спроса. Покупатели все чаще ориентируются не только на стоимость, но и на качество жилой среды, архитектурную выразительность и разнообразие планировочных решений. «Панельная технология, основанная на типовых сериях, ограничивает гибкость девелопера и вариативность продукта. Кирпично-монолитная технология, напротив, обеспечивает более широкие возможности для адаптации проектов под разные форматы жилья — от компактных студий до просторных квартир с индивидуальными планировками. Она позволяет реализовывать сложные архитектурные решения и оперативно корректировать параметры проекта с учетом рыночной конъюнктуры. Дополнительным преимуществом является производственная гибкость: монолитное строительство не требует жесткой привязки к крупным домостроительным комбинатам, что снижает логистические ограничения»,— говорит эксперт.

По его мнению, в среднесрочной перспективе основу жилищного строительства в Санкт-Петербурге, вероятно, продолжит формировать кирпично-монолитная технология как наиболее универсальная и соответствующая текущим требованиям к качеству, функциональности и разнообразию продукта. «Панельное домостроение сохранит нишевую роль в сегментах, где приоритетом остаются скорость реализации и стандартизация решений»,— считает он.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», полагает, что технологии домостроения — это не выбор между панелью, кирпичом и монолитом. «Речь, скорее, идет о том, какая технология позволяет создать нужный продукт в конкретной экономике проекта. Монолитное строительство доминирует в Петербурге — это факт. Панельное домостроение снизилось с 21,6% в 2016–2017 годах до 9,1% в 2025 году. Только 8–10% застройщиков используют эту технологию. Но это не значит, что панель хуже — просто она работает в других условиях и для других задач».

Монолит дает гибкость в планировках, архитектурных решениях и сроках строительства, признает эксперт. «Когда мы говорим про продуктовый подход, монолит позволяет создавать более разнообразные планировки и архитектурные решения. Это важно, когда нужно адаптировать продукт под конкретную целевую аудиторию и локацию»,— рассуждает господин Жабин.

По его мнению, панель имеет свои преимущества — это скорость строительства и предсказуемая экономика. «Современные панельные технологии позволяют создавать качественные решения с контролируемыми сроками. При этом технологии панельного домостроения сегодня также позволяют достигать гибкости планировочных решений и эффективности этих планировочных решений. Там, где важна скорость ввода и стабильная экономика проекта, панель остается эффективным инструментом»,— полагает эксперт. Он отмечает, что крупные компании, которые работали с панелью, ушли с рынка, и это тоже повлияло на распределение долей технологий.

«Кирпич остается классическим вариантом с долгим сроком службы. Это дороже и дольше, поэтому доля его стабильна, но не растет. Кирпич работает там, где это часть концепции проекта или требования локации»,— говорит господин Жабин. По его мнению, важно понимать, что технология — это инструмент, а не цель. «В условиях, когда мы продаем среду, а не метры, важна не технология сама по себе, а то, как она позволяет создать продукт, который покупатель хочет купить»,— рассуждает девелопер.

Надежда Ильина, директор по развитию ГК «Лидер Групп», добавляет: «Панельная технология применяется компанией для возведения инфраструктурных объектов, где важны максимально сжатые сроки строительства и типовые решения, например, для строительства детских садов и школ. Важно отметить, что видимая простота панельного домостроения требует высокой квалификации монтажных бригад. А при создании нестандартных решений необходимы тщательная предварительная проработка всех типоразмеров, строгая последовательность производства, доставки и монтажа, а также продуманная логистика и хранение готовых элементов, чтобы на строительную площадку поступали именно те элементы, которые необходимы в данный момент».

Юлия Майовер