Девелоперы сдвигают стены

Тренд на сокращение метража первичного жилья, предлагаемого на рынке Петербурга, сохраняется. Сегодня, по подсчетам аналитиков, средняя площадь жилья, продаваемого в агломерации, составляет 38 кв. м, в то время как еще пять лет назад она составляла 48 кв. м. Доля студий на рынке достигает 40%, впрочем, она не меняется последние годы.

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», говорит, что по итогам 2025 года доля трех- и четырехкомнатных квартир в структуре спроса на первичном рынке масс-маркета Петербургской агломерации составила около 20%, что свидетельствует о стабильном спросе на семейные форматы и их устойчивой роли в структуре продаж.

«Тренд на студии и однокомнатные квартиры как инвестиционный продукт в целом сохраняется, однако его характер меняется. Покупатели и инвесторы все чаще ориентируются не просто на минимальный входной билет, а на ликвидность конкретного формата: локацию, транспортную доступность, качество проекта и планировочные решения. В результате повышенным спросом пользуются компактные, но функционально продуманные квартиры, адаптированные как для проживания, так и для последующей аренды»,— отмечает эксперт.

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра. В числе устойчивых обязательных требований — изолированные спальни, кухни-гостиные, возможность организовать рабочее место, наличие мест хранения, а также рациональные формы помещений без избыточных коридоров. Все большее значение приобретают сценарные планировки, которые легко адаптируются под меняющиеся потребности семьи.

Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI, подсчитал, что средняя площадь квартир, проданных в традиционной части Петербурга, в 2025 году составила около 38 кв. м. Преобладание мелкоформатных квартир сохраняется и в предложении: средняя площадь — 43 кв. м (в традиционной части). «На долгой дистанции сохраняется тренд на сокращение площадей. Так, если в 2020 году средняя площадь проданной квартиры составляла 48 кв. м в комфорт-классе и 37 кв. м — в эконом-классе, то в 2025 году соответственно 40 и 35 кв. м»,— рассказал эксперт.

Спрос на малометражное жилье при этом достаточно высокий и стабильный, замечает он. Всего по Петербургу доля студий в объеме продаж держится на уровне 35–40% и заметно (примерно вдвое) превышает спрос на однокомнатные квартиры. Эта ситуация за последние 8–10 лет существенно не менялась.

Эргономичность в цене

По мнению господина Гущина, ключевые тренды сегодня связаны, во-первых, с тем, что потребитель, вне зависимости от ценового сегмента, все больше ценит не площадь саму по себе, а ее эргономичность: то, насколько рационально продумано пространство квартиры, как оно может быть функционально использовано, насколько оптимально там могут быть размещены типовые предметы мебели и техники. «Во-вторых, в последние два-три года снижение средней площади проданной квартиры является отражением текущей потребительской модели, общей экономической ситуации. В условиях невысокой покупательной способности и в отсутствие массово доступной ипотеки покупатели чаще делают выбор в пользу меньших по площади квартир. Это позволяет сохранить ежемесячный платеж в пределах допустимого бюджета»,— рассуждает эксперт.

Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group, полагает, что уменьшение площади не означает снижение качества жизни. Застройщики отказываются от неполезных площадей, например, лишних коридоров, и предлагают такие планировочные решения, которые дают покупателю возможность и удобно разместить мебель и технику, и комфортно проживать.

«Следующим изменением стал почти повсеместный переход в новостройках на европланировки. Например, кухня трансформируется из зоны приготовления пищи в кухню-гостиную — место для общения и досуга, с уменьшением площади, отведенной непосредственно под готовку. Это связано с ростом популярности сервисов доставки готовой еды, особенно в крупных городах»,— рассказал господин Мельников.

Третий тренд, по его словам,— эргономика и продуманные системы хранения. Покупатели все чаще запрашивают встроенные решения: ниши под шкафы, гардеробные, кладовые для сезонных вещей.

Виталий Голубев, коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты», тенденцию подтверждает: «Доля однокомнатных квартир и студий остается высокой, однако девелоперы все чаще делают ставку не на экстремально малые форматы, а на улучшенную эргономику: кухни-гостиные, полноценные зоны хранения, возможность зонирования. В сегменте семейного жилья заметен осторожный возврат интереса к двухкомнатным квартирам с продуманной планировкой — в том числе за счет более гибкой ценовой политики и ипотечных программ». По его мнению, ключевое изменение на рынке — отказ от универсальных решений. Проекты все чаще проектируются под конкретную целевую аудиторию, а не «под всех сразу».

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development, полагает, что какого-то единого тренда в метражах и планировках в новостройках сегодня не существует — все по-прежнему сильно зависит от класса жилья и конкретного проекта. «В высоких сегментах наблюдается некоторое снижение средних площадей, но при этом все чаще девелоперы закладывают возможность объединения квартир на этаже. Покупатель может приобрести две квартиры и сформировать одну большую семейную резиденцию — это становится гибким инструментом под индивидуальный запрос»,— говорит он.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, подсчитала, что средняя площадь лота в элитных объектах за год сократилась на 6 кв. м и составила 119 кв. м, в объектах бизнес-класса — на 5 кв. м, до 60 кв. м. «Такие изменения обусловлены прежде всего пополнением рынка новыми объектами с относительно мелкой нарезкой квартир и апартаментов (в среднем — 84 кв. м в элитном классе, 51 кв. м — в бизнес-классе)»,— рассказала она.

За пределы квартиры

Филипп Шраге, генеральный директор строительной компании Kronung, отмечает, что в новостройках, помимо уже перечисленных тенденций, растет интерес к форматам с «общими пространствами»: коворкингами, гибкими зонами отдыха, локерами для доставки, местами для хобби — это часть концепции проекта, которая все больше привлекает покупателей, особенно молодые семьи и профессионалов, работающих удаленно.

«Тренды в планировках часто диктуются не только покупательским спросом, но и изменениями в образе жизни. Увеличение доли времени дома, пересмотр ценностей после пандемии, акцент на здоровье и удобство привели к тому, что люди стали внимательнее относиться к планировочным решениям: важнее не просто комнаты как таковые, а комфортные и логичные сценарии использование каждого квадратного метра»,— объясняет он.

Юлия Ружицкая, коммерческий директор компании Unikey, подтверждает слова коллеги: «Наблюдается тенденция к расширению внутренней клубной инфраструктуры в проектах бизнес- и комфорт-класса, ранее применявшейся исключительно в премиум- и элит-сегментах».

«На фоне стабильно высокой себестоимости строительства и, как следствие, высоких цен на жилье формируется важная тенденция: вынос вспомогательных функций за пределы квартиры. Если раньше застройщики старались уместить все необходимое внутри лота, то теперь зоны хранения, кладовые, места для сезонных вещей и крупногабаритного инвентаря все чаще располагают в паркингах или в цокольных этажах. Это позволяет покупателю не переплачивать за "лишние" квадратные метры жилья, приобретая ровно столько площади, сколько действительно нужно для повседневной жизни»,— говорит госпожа Ружицкая.

Та же логика распространяется и на общественные зоны. Все более востребованными становятся коворкинги в лобби жилых комплексов: рабочее место выносится за пределы квартиры, освобождая пространство для отдыха и личной жизни. «Формируется запрос на среду, где функции (работа, спорт, общение, хранение) реализованы на территории комплекса, а не внутри отдельно взятого лота»,— говорит она.

Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис», считает, что в связи с изменениями в условиях выдачи семейной ипотеки, произошедшими в феврале 2026 года, может вернуться тренд на большие квартиры — покупка станет более целевой, ориентированной на долгосрочное проживание семей с детьми, а не на инвестиции или первое жилье. «Доля студий и однокомнатных квартир выросла и составляет 70% в структуре всех сделок. Сократились двухкомнатные и трехкомнатные, четырехкомнатные практически исчезли из массового сегмента. Спрос на европланировки растет из года в год, это своего рода оптимизация бюджета покупки, когда за меньшие деньги приобретаешь больше функций. Открытое пространство кухни-гостиной позволяет использовать его по-разному, с учетом потребностей домохозяйства»,— заключает госпожа Вирченко.

Вероника Абрамян