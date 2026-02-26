Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девелоперы сдвигают стены

Метражи

Тренд на сокращение метража первичного жилья, предлагаемого на рынке Петербурга, сохраняется. Сегодня, по подсчетам аналитиков, средняя площадь жилья, продаваемого в агломерации, составляет 38 кв. м, в то время как еще пять лет назад она составляла 48 кв. м. Доля студий на рынке достигает 40%, впрочем, она не меняется последние годы.

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», говорит, что по итогам 2025 года доля трех- и четырехкомнатных квартир в структуре спроса на первичном рынке масс-маркета Петербургской агломерации составила около 20%, что свидетельствует о стабильном спросе на семейные форматы и их устойчивой роли в структуре продаж.

«Тренд на студии и однокомнатные квартиры как инвестиционный продукт в целом сохраняется, однако его характер меняется. Покупатели и инвесторы все чаще ориентируются не просто на минимальный входной билет, а на ликвидность конкретного формата: локацию, транспортную доступность, качество проекта и планировочные решения. В результате повышенным спросом пользуются компактные, но функционально продуманные квартиры, адаптированные как для проживания, так и для последующей аренды»,— отмечает эксперт.

Ключевыми требованиями со стороны покупателей становятся функциональность планировок и эффективное использование каждого квадратного метра. В числе устойчивых обязательных требований — изолированные спальни, кухни-гостиные, возможность организовать рабочее место, наличие мест хранения, а также рациональные формы помещений без избыточных коридоров. Все большее значение приобретают сценарные планировки, которые легко адаптируются под меняющиеся потребности семьи.

Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI, подсчитал, что средняя площадь квартир, проданных в традиционной части Петербурга, в 2025 году составила около 38 кв. м. Преобладание мелкоформатных квартир сохраняется и в предложении: средняя площадь — 43 кв. м (в традиционной части). «На долгой дистанции сохраняется тренд на сокращение площадей. Так, если в 2020 году средняя площадь проданной квартиры составляла 48 кв. м в комфорт-классе и 37 кв. м — в эконом-классе, то в 2025 году соответственно 40 и 35 кв. м»,— рассказал эксперт.

Спрос на малометражное жилье при этом достаточно высокий и стабильный, замечает он. Всего по Петербургу доля студий в объеме продаж держится на уровне 35–40% и заметно (примерно вдвое) превышает спрос на однокомнатные квартиры. Эта ситуация за последние 8–10 лет существенно не менялась.

Эргономичность в цене

По мнению господина Гущина, ключевые тренды сегодня связаны, во-первых, с тем, что потребитель, вне зависимости от ценового сегмента, все больше ценит не площадь саму по себе, а ее эргономичность: то, насколько рационально продумано пространство квартиры, как оно может быть функционально использовано, насколько оптимально там могут быть размещены типовые предметы мебели и техники. «Во-вторых, в последние два-три года снижение средней площади проданной квартиры является отражением текущей потребительской модели, общей экономической ситуации. В условиях невысокой покупательной способности и в отсутствие массово доступной ипотеки покупатели чаще делают выбор в пользу меньших по площади квартир. Это позволяет сохранить ежемесячный платеж в пределах допустимого бюджета»,— рассуждает эксперт.

Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group, полагает, что уменьшение площади не означает снижение качества жизни. Застройщики отказываются от неполезных площадей, например, лишних коридоров, и предлагают такие планировочные решения, которые дают покупателю возможность и удобно разместить мебель и технику, и комфортно проживать.

«Следующим изменением стал почти повсеместный переход в новостройках на европланировки. Например, кухня трансформируется из зоны приготовления пищи в кухню-гостиную — место для общения и досуга, с уменьшением площади, отведенной непосредственно под готовку. Это связано с ростом популярности сервисов доставки готовой еды, особенно в крупных городах»,— рассказал господин Мельников.

Третий тренд, по его словам,— эргономика и продуманные системы хранения. Покупатели все чаще запрашивают встроенные решения: ниши под шкафы, гардеробные, кладовые для сезонных вещей.

Виталий Голубев, коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты», тенденцию подтверждает: «Доля однокомнатных квартир и студий остается высокой, однако девелоперы все чаще делают ставку не на экстремально малые форматы, а на улучшенную эргономику: кухни-гостиные, полноценные зоны хранения, возможность зонирования. В сегменте семейного жилья заметен осторожный возврат интереса к двухкомнатным квартирам с продуманной планировкой — в том числе за счет более гибкой ценовой политики и ипотечных программ». По его мнению, ключевое изменение на рынке — отказ от универсальных решений. Проекты все чаще проектируются под конкретную целевую аудиторию, а не «под всех сразу».

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development, полагает, что какого-то единого тренда в метражах и планировках в новостройках сегодня не существует — все по-прежнему сильно зависит от класса жилья и конкретного проекта. «В высоких сегментах наблюдается некоторое снижение средних площадей, но при этом все чаще девелоперы закладывают возможность объединения квартир на этаже. Покупатель может приобрести две квартиры и сформировать одну большую семейную резиденцию — это становится гибким инструментом под индивидуальный запрос»,— говорит он.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, подсчитала, что средняя площадь лота в элитных объектах за год сократилась на 6 кв. м и составила 119 кв. м, в объектах бизнес-класса — на 5 кв. м, до 60 кв. м. «Такие изменения обусловлены прежде всего пополнением рынка новыми объектами с относительно мелкой нарезкой квартир и апартаментов (в среднем — 84 кв. м в элитном классе, 51 кв. м — в бизнес-классе)»,— рассказала она.

За пределы квартиры

Филипп Шраге, генеральный директор строительной компании Kronung, отмечает, что в новостройках, помимо уже перечисленных тенденций, растет интерес к форматам с «общими пространствами»: коворкингами, гибкими зонами отдыха, локерами для доставки, местами для хобби — это часть концепции проекта, которая все больше привлекает покупателей, особенно молодые семьи и профессионалов, работающих удаленно.

«Тренды в планировках часто диктуются не только покупательским спросом, но и изменениями в образе жизни. Увеличение доли времени дома, пересмотр ценностей после пандемии, акцент на здоровье и удобство привели к тому, что люди стали внимательнее относиться к планировочным решениям: важнее не просто комнаты как таковые, а комфортные и логичные сценарии использование каждого квадратного метра»,— объясняет он.

Юлия Ружицкая, коммерческий директор компании Unikey, подтверждает слова коллеги: «Наблюдается тенденция к расширению внутренней клубной инфраструктуры в проектах бизнес- и комфорт-класса, ранее применявшейся исключительно в премиум- и элит-сегментах».

«На фоне стабильно высокой себестоимости строительства и, как следствие, высоких цен на жилье формируется важная тенденция: вынос вспомогательных функций за пределы квартиры. Если раньше застройщики старались уместить все необходимое внутри лота, то теперь зоны хранения, кладовые, места для сезонных вещей и крупногабаритного инвентаря все чаще располагают в паркингах или в цокольных этажах. Это позволяет покупателю не переплачивать за "лишние" квадратные метры жилья, приобретая ровно столько площади, сколько действительно нужно для повседневной жизни»,— говорит госпожа Ружицкая.

Та же логика распространяется и на общественные зоны. Все более востребованными становятся коворкинги в лобби жилых комплексов: рабочее место выносится за пределы квартиры, освобождая пространство для отдыха и личной жизни. «Формируется запрос на среду, где функции (работа, спорт, общение, хранение) реализованы на территории комплекса, а не внутри отдельно взятого лота»,— говорит она.

Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис», считает, что в связи с изменениями в условиях выдачи семейной ипотеки, произошедшими в феврале 2026 года, может вернуться тренд на большие квартиры — покупка станет более целевой, ориентированной на долгосрочное проживание семей с детьми, а не на инвестиции или первое жилье. «Доля студий и однокомнатных квартир выросла и составляет 70% в структуре всех сделок. Сократились двухкомнатные и трехкомнатные, четырехкомнатные практически исчезли из массового сегмента. Спрос на европланировки растет из года в год, это своего рода оптимизация бюджета покупки, когда за меньшие деньги приобретаешь больше функций. Открытое пространство кухни-гостиной позволяет использовать его по-разному, с учетом потребностей домохозяйства»,— заключает госпожа Вирченко.

Вероника Абрамян

Новости компаний Все