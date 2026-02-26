«Таунхаусы ориентированы на нишевый спрос»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Алгоритм» Фото: ГК «Алгоритм»

За последние несколько лет рынок малоэтажного блокированного жилья в Петербургской агломерации демонстрирует устойчивый рост. За год спрос на таунхаусы вырос, что связано с желанием людей покинуть многоквартирные дома и приобрести жилье с лучшими экологическими и пространственными характеристиками. Также важным фактором стала политика продвижения загородных комплексов комфорт-класса. Девелоперы делают акцент на создании привлекательных жилых пространств с развитой инфраструктурой, позволяющих жителям наслаждаться комфортной жизнью вдали от шума мегаполиса. Таким образом, растет привлекательность Ленинградской области как зоны активного жилищного строительства, способствующего улучшению качества жизни жителей региона.

Хотя сегмент демонстрирует стабильный интерес со стороны покупателей, он столкнулся с сокращением объемов продаж. Причинами этого стали экономические факторы, такие как повышение ставок по ипотеке и уменьшение доступности кредитов, увеличение себестоимости жилья из-за роста цен на стройматериалы и услуги подрядчиков. Все это требует от застройщиков более гибкого ценообразования и тщательного планирования проектов.

Крупные застройщики, традиционно ориентированные на многоквартирный сегмент, где стандартизация процесса выше, а маркетинг и продажи идут проще, редко выходят на рынок малоэтажной блокированной застройки. Причина кроется в различиях бизнес-моделей и рентабельности проектов. Многоквартирные комплексы предлагают большую масштабируемость и более высокий доход на единицу площади земли, что делает их более привлекательными для инвесторов и разработчиков.

Таунхаусы же зачастую ориентированы на нишевый спрос, что не гарантирует стабильного потока покупателей. Малоэтажное строительство требует больших вложений в инфраструктуру при меньшей плотности заселения, что снижает общую прибыльность проекта.

Сравнивать рентабельность малоэтажного и многоквартирного жилья возможно при комплексном подходе: снижении затрат, повышении эффективности и адекватном ценообразовании, ориентированном на растущий спрос на комфортные индивидуальные дома в пригородах.

Рынок малоэтажного блокированного жилья в Петербурге и Ленобласти готовится к новому этапу развития, ориентированному на качество и комфорт. Покупатели чаще предпочитают жилье в пределах 70–100 кв. м с удобной транспортной доступностью и развитой социальной средой. При этом наблюдается тенденция к расширению сегмента: в продаже появляются проекты с различными планировками и инфраструктурными решениями, что позволяет привлечь более широкий круг покупателей.

В 2025 году группа компаний «Алгоритм» вывела в продажу жилой комплекс таунхаусов «СветЛО» рядом со Всеволожском Ленинградской области. Компания уже имеет успешный опыт реализации подобных проектов: похожий ЖК построен в 2023 году в Стрельне. ЖК «СветЛО» представляет собой 445 домовладений в одно- и двухэтажных таунхаусах. Общая площадь всех домов — 42 407 кв. м. На каждое домовладение приходится участок от 2 до 5,5 сотки. Площадь домов — от 65 до 123 кв. м. Проект реализуется в четыре очереди. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2026 год.

В поселке предусмотрены детский сад, магазины, фитнес, кафе, детские и спортивные площадки, променад. Вся инфраструктура — только для жителей поселка и их гостей.

Архитектура зданий выполняется в скандинавском стиле с использованием натуральных материалов. Через всю территорию поселка пролегает пешеходный бульвар общей длиной более 1,5 км. Это своеобразная ось комплекса, которая будет способствовать формированию локального комьюнити. На территории поселка предусмотрена благоустроенная набережная возле небольшого пруда. Там будет оборудована пляжная зона отдыха.

Проектируя ЖК, наша команда отказалась от нефункциональных площадей в пользу полезного объема. Проектирование велось с учетом реальных габаритов мебели, что гарантирует эргономичность каждого помещения. Нам важно создавать не просто объекты недвижимости, а целые экосистемы, способствующие развитию и благополучию людей.

Виктория Чередниченко, коммерческий директор ГК «Алгоритм»