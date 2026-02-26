На пороге нового затишья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году большинство девелоперов сократило объемы продаж, у некоторых падение составило 20–30% в натуральном выражении. Очевидно, в этом году ситуация будет не лучше: условия выдачи семейной ипотеки ужесточились и уже в марте застройщики ощутят на себе еще одну волну падения спроса.

Осторожный оптимизм в среде экспертов вызывает медленное сокращение ключевой ставки, это приводит к тому, что те, кто хранил деньги на депозитах, постепенно начинают возвращаться на рынок недвижимости.

Правда, теперь для мелких инвесторов все чаще становятся привлекательными сделки не с жильем, а с коммерческой недвижимостью. Об этом свидетельствует более чем двукратный рост приобретений через паевые фонды недвижимости, которые как раз интересны небольшим инвесторам.

Сегодня доходность жилья, по разным оценкам, составляет от 4 до 7–8% годовых, коммерческая недвижимость дает доходность на уровне 12–17% годовых. Уже есть примеры, когда жилые девелоперы начинают уходить в сегмент коммерческой недвижимости.

Впрочем, спрос на недвижимость в стране по-прежнему не удовлетворен, значительная часть населения нуждается в улучшении жилищных условий. Вряд ли кризис продлится слишком долго — так или иначе, квартирный вопрос решать нужно, а значит, слишком продолжительного затишья на рынке ждать не стоит.

Валерий Грибанов редактор Business Guide «Недвижимость. Итоги. Прогнозы»