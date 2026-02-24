В Стамбуле на Russian Film Weekend покажут восемь российских авторских фильмов

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» проведет в Стамбуле Russian Film Weekend. С 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sinemas Стамбульского музея кино покажут восемь современных российских фильмов.

В первый день в стамбульском кинотеатре пройдет показ фильма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева (2022). 28 февраля покажут три киноленты: «Воздух» Алексея Германа-младшего (2023), «Лермонтов» Бакура Бакурадзе (2025) и «Здесь был Юра» Сергея Малкина (2025). Мультфильм «На выброс» Константина Бронзита (2025), фильмы «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленок (2024), «Снегирь» Бориса Хлебникова (2023), а также «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева (2024) можно будет посмотреть в Стамбуле 1 марта.

Показы пройдут на русском языке с турецкими субтитрами. После каждого сеанса запланированы обсуждения с режиссерами, продюсерами и актерами. Дни русского кино направлены на развитие культурного диалога между Россией и Турцией, расширение профессиональных контактов и знакомство турецкой аудитории с актуальными тенденциями российского кино, сообщили в «Кинопрайм».