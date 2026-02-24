За 2025 год в Набережных Челнах сумма назначенных штрафов по статьям КоАП республики составила 68,6 млн руб. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка при Исполкоме города Мударис Минегалиев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Челнах за год оштрафовали нарушителей на 68,6 млн рублей

По его словам, в 2025 году выявлено 8,4 тысячи правонарушений. Почти 41,7% из них связаны с нарушениями правил парковки — к ответственности привлечены 3,5 тыс. автовладельцев. За нарушения парковки наложено штрафов на 9,8 млн руб.

Господин Минегалиев отметил, что общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 16,2% — с 8,5 тысячи до 7,1 тысячи. Уличная преступность сократилась на 10,2%.

Анна Кайдалова