Европейские союзники Киева не смогли отметить четвертую годовщину СВО принятием 20-го пакета санкций против России, заблокированного Венгрией. Еще одной неудачей Брюсселя стал провал попытки согласовать механизм реализации решения о выделении Украине кредита на €90 млрд, что вынудило руководство ЕС допустить возможность нового обсуждения изъятия замороженных российских активов. Первый за время СВО серьезный сбой политики поддержки Украины в ЕС попытались компенсировать визитом в Киев руководства Евросоюза и решением сократить численность российской дипмиссии в ЕС.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Прибывшие в Киев в знак поддержки украинского народа глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили молебен за мир на Украине в соборе Святой Софии

Обещание руководства ЕС направить к 24 февраля «сильный сигнал» Москве о неизменности поддержки Киева и его финансирования на ближайшие три года для продолжения войны с Россией осталось нереализованным. Выйдя накануне к журналистам после состоявшегося в Брюсселе заседания совета глав МИДов стран ЕС, в ходе которого Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд Украине, глава европейской дипломатии Кая Каллас была явно расстроена.

«Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не удалось, но работа продолжится»,— заявила Каллас. По ее словам, она «действительно сожалеет», что новые меры против России не были одобрены к четвертой годовщине начала активных боевых действий на Украине, к которой были приурочены визиты в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

«В Киеве десятый раз»,— написала фон дер Ляйен в соцсети X после прибытия во вторник утром в украинскую столицу, где на перроне железнодорожного вокзала ее встречал глава МИД Украины Андрей Сибига. Помимо нее и Антониу Кошты в знак солидарности с Украиной в этот день в Киев приехали президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Швеции, Дании и Норвегии Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен и Юнас Гар Стёре, премьер Хорватии Андрей Пленкович, а также премьеры стран Балтии.

Однако визит европейского политического десанта в этот день не смог смягчить главный удар для Киева.

Этим ударом стала последняя новость из Брюсселя о том, что согласованное ранее европейскими лидерами решение выделить Украине кредит в размере €90 млрд в качестве альтернативы более радикальному решению об экспроприации замороженных российских активов в ЕС может так и остаться лишь декларацией о намерениях.

«Министры не смогли достичь компромисса по займу €90 млрд для Украины»,— сообщила Кая Каллас. Отвечая на вопрос, есть ли в этой ситуации у руководства ЕС план Б, она заявила: «У Еврокомиссии был план А — использовать российские активы, возможно, он теперь должен стать планом Б». «Если предыдущие договоренности не сработают, мы всегда можем вернуться к использованию замороженных активов»,— заверила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, «необходимо действовать быстро, поскольку Украине нужно наше финансирование». Ранее Еврокомиссия заявила, что этот план должен быть согласован самое позднее к концу марта.

Хотя план А в Брюсселе называют «займом» для Украины, предполагается, что эти деньги будут привлекаться на финансовых рынках самими странами ЕС. Евросоюз должен платить проценты по этому займу и самостоятельно возвращать его.

Таким образом, для Киева это фактически должно быть безвозмездное финансирование под видом кредитования, две трети которого — €60 млрд — должно пойти на вооружение Украины.

Напомним, что 4 февраля Совет ЕС объявил о согласовании позиции государств—членов Евросоюза по правовой основе реализации решения о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Следующим шагом должно было стать принятие Советом ЕС окончательного официального постановления по регламенту о предоставлении кредита.

Однако это решение 23 февраля заблокировала Венгрия. Свой новый демарш Будапешт объясняет тем, что Киев так и не восстановил поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», которые были прерваны 27 января. Венгерская сторона настаивает, что ссылками на якобы техническую неисправность «Дружбы» Киев пытается прикрыть политический шантаж Будапешта и вызвать энергетический кризис в стране, чтобы повлиять на итоги парламентских выборов 12 апреля. В войне нервов Будапешта и Киева на прошлой неделе Венгрия также остановила поставки дизеля Украине.

В свою очередь, требуя от Будапешта снять свое вето, в Брюсселе не спешат удовлетворить требование венгерской стороны о возобновлении поставок российской нефти. Как заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, ЕК не ставит под сомнение заверения Киева в том, что трубопровод «Дружба» поврежден, а также не торопит Украину с его ремонтом и не ставит ей никаких сроков для возобновления транзита нефти. Несмотря на то что после остановки транзита прошел уже почти месяц, ЕК только в конце этой недели намерена созвать первую экспертную встречу координационной группы ЕС по нефти, чтобы начать поиск решения проблемы.

Первый за последние четыре года серьезный сбой общеевропейской политики поддержки Украины в Брюсселе пытаются компенсировать антироссийской риторикой с требованием безоговорочной капитуляции Москвы не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Как сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, она передала странам—членам ЕС директиву добиваться от России «полного вывода войск» со всех якобы оккупированных ею территорий, «включая Молдавию и Грузию». «У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России: уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей — это не завышенные требования. Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чем мы хотим с ней говорить»,— заявила Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии также сообщила о принятом в Брюсселе решении сократить численность постоянного представительства России при Европейском союзе до 40 сотрудников, а также не выдавать визы участникам СВО. «Мы не потерпим злоупотребления дипломатическими полномочиями. Вместе с Европейской комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить в шенгенскую зону потенциальные сотни тысяч бывших российских солдат»,— добавила Каллас.

В комментарии постпредства РФ при ЕС, полученном ТАСС, отмечается, что эти шаги предприняты с целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине».

На этом фоне Служба внешней разведки России сообщила 24 февраля о полученной ею информации о том, что Франция и Британия, не желая смириться с военным поражением Украины, активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Как заявил, комментируя сообщение СВР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта информация чрезвычайно важна и будет учитываться Россией в ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Сергей Строкань