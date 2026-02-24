Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украину поддержали в безденежной форме

Страны ЕС отметили четвертую годовщину СВО обещаниями

Европейские союзники Киева не смогли отметить четвертую годовщину СВО принятием 20-го пакета санкций против России, заблокированного Венгрией. Еще одной неудачей Брюсселя стал провал попытки согласовать механизм реализации решения о выделении Украине кредита на €90 млрд, что вынудило руководство ЕС допустить возможность нового обсуждения изъятия замороженных российских активов. Первый за время СВО серьезный сбой политики поддержки Украины в ЕС попытались компенсировать визитом в Киев руководства Евросоюза и решением сократить численность российской дипмиссии в ЕС.

Прибывшие в Киев в знак поддержки украинского народа глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили молебен за мир на Украине в соборе Святой Софии

Прибывшие в Киев в знак поддержки украинского народа глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили молебен за мир на Украине в соборе Святой Софии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Прибывшие в Киев в знак поддержки украинского народа глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили молебен за мир на Украине в соборе Святой Софии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Обещание руководства ЕС направить к 24 февраля «сильный сигнал» Москве о неизменности поддержки Киева и его финансирования на ближайшие три года для продолжения войны с Россией осталось нереализованным. Выйдя накануне к журналистам после состоявшегося в Брюсселе заседания совета глав МИДов стран ЕС, в ходе которого Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд Украине, глава европейской дипломатии Кая Каллас была явно расстроена.

«Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не удалось, но работа продолжится»,— заявила Каллас. По ее словам, она «действительно сожалеет», что новые меры против России не были одобрены к четвертой годовщине начала активных боевых действий на Украине, к которой были приурочены визиты в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

«В Киеве десятый раз»,— написала фон дер Ляйен в соцсети X после прибытия во вторник утром в украинскую столицу, где на перроне железнодорожного вокзала ее встречал глава МИД Украины Андрей Сибига. Помимо нее и Антониу Кошты в знак солидарности с Украиной в этот день в Киев приехали президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Швеции, Дании и Норвегии Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен и Юнас Гар Стёре, премьер Хорватии Андрей Пленкович, а также премьеры стран Балтии.

Однако визит европейского политического десанта в этот день не смог смягчить главный удар для Киева.

Этим ударом стала последняя новость из Брюсселя о том, что согласованное ранее европейскими лидерами решение выделить Украине кредит в размере €90 млрд в качестве альтернативы более радикальному решению об экспроприации замороженных российских активов в ЕС может так и остаться лишь декларацией о намерениях.

Переговоры в Швейцарии показали, что шанс на украинское урегулирование сохраняется

«Министры не смогли достичь компромисса по займу €90 млрд для Украины»,— сообщила Кая Каллас. Отвечая на вопрос, есть ли в этой ситуации у руководства ЕС план Б, она заявила: «У Еврокомиссии был план А — использовать российские активы, возможно, он теперь должен стать планом Б». «Если предыдущие договоренности не сработают, мы всегда можем вернуться к использованию замороженных активов»,— заверила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, «необходимо действовать быстро, поскольку Украине нужно наше финансирование». Ранее Еврокомиссия заявила, что этот план должен быть согласован самое позднее к концу марта.

Хотя план А в Брюсселе называют «займом» для Украины, предполагается, что эти деньги будут привлекаться на финансовых рынках самими странами ЕС. Евросоюз должен платить проценты по этому займу и самостоятельно возвращать его.

Таким образом, для Киева это фактически должно быть безвозмездное финансирование под видом кредитования, две трети которого — €60 млрд — должно пойти на вооружение Украины.

Напомним, что 4 февраля Совет ЕС объявил о согласовании позиции государств—членов Евросоюза по правовой основе реализации решения о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Следующим шагом должно было стать принятие Советом ЕС окончательного официального постановления по регламенту о предоставлении кредита.

Однако это решение 23 февраля заблокировала Венгрия. Свой новый демарш Будапешт объясняет тем, что Киев так и не восстановил поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», которые были прерваны 27 января. Венгерская сторона настаивает, что ссылками на якобы техническую неисправность «Дружбы» Киев пытается прикрыть политический шантаж Будапешта и вызвать энергетический кризис в стране, чтобы повлиять на итоги парламентских выборов 12 апреля. В войне нервов Будапешта и Киева на прошлой неделе Венгрия также остановила поставки дизеля Украине.

Киеву угрожают ограничением энергопоставок из-за остановки транзита нефти по «Дружбе»

В свою очередь, требуя от Будапешта снять свое вето, в Брюсселе не спешат удовлетворить требование венгерской стороны о возобновлении поставок российской нефти. Как заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, ЕК не ставит под сомнение заверения Киева в том, что трубопровод «Дружба» поврежден, а также не торопит Украину с его ремонтом и не ставит ей никаких сроков для возобновления транзита нефти. Несмотря на то что после остановки транзита прошел уже почти месяц, ЕК только в конце этой недели намерена созвать первую экспертную встречу координационной группы ЕС по нефти, чтобы начать поиск решения проблемы.

Первый за последние четыре года серьезный сбой общеевропейской политики поддержки Украины в Брюсселе пытаются компенсировать антироссийской риторикой с требованием безоговорочной капитуляции Москвы не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Как сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, она передала странам—членам ЕС директиву добиваться от России «полного вывода войск» со всех якобы оккупированных ею территорий, «включая Молдавию и Грузию». «У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России: уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей — это не завышенные требования. Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чем мы хотим с ней говорить»,— заявила Кая Каллас.

К каким датам США обещали закончить конфликт на Украине

Читать далее

Глава европейской дипломатии также сообщила о принятом в Брюсселе решении сократить численность постоянного представительства России при Европейском союзе до 40 сотрудников, а также не выдавать визы участникам СВО. «Мы не потерпим злоупотребления дипломатическими полномочиями. Вместе с Европейской комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить в шенгенскую зону потенциальные сотни тысяч бывших российских солдат»,— добавила Каллас.

В комментарии постпредства РФ при ЕС, полученном ТАСС, отмечается, что эти шаги предприняты с целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине».

На этом фоне Служба внешней разведки России сообщила 24 февраля о полученной ею информации о том, что Франция и Британия, не желая смириться с военным поражением Украины, активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Как заявил, комментируя сообщение СВР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта информация чрезвычайно важна и будет учитываться Россией в ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Четыре года СВО

Предыдущая фотография
24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон

24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева

24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева

Фото: РИА Новости

26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области&lt;br> На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией»

26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области
На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию

4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию

Фото: РИА Новости

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева)

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией

20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией

Фото: РИА Новости

30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ

30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой

3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев

1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным

11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным

Фото: t.me / medvedev_telegram

6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм

6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм

Фото: Gleb Garanich / Reuters

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка

8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра

11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА

С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА

Фото: t.me / Ugolok_Sitha

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области&lt;br> На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области
На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Фото: Администрация Президента России

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных

21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии

6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен

30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин&lt;br> На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске

17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске

Фото: Lockheed Martin Corporation

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года

Фото: РИА Новости

25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР

25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ

14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции

21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции

Фото: Телеграм-канал Fighterbomber

6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов

6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов

Фото: @forwardobservations2.0

3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР

3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР

Фото: РИА Новости

21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник»

21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса&lt;br> На фото: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) и глава ДНР Денис Пушилин (слева) в Курахово

6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
На фото: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) и глава ДНР Денис Пушилин (слева) в Курахово

Фото: РИА Новости

26 ноября 2024 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

26 ноября 2024 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

Фото: @mod_russia

В начале марта 2025 года ВС РФ использовали трубу газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинских войск под Суджей

В начале марта 2025 года ВС РФ использовали трубу газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинских войск под Суджей

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

13 марта 2025 года город Суджа в Курской области вернулся под контроль России

13 марта 2025 года город Суджа в Курской области вернулся под контроль России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Сотак  /  купить фото

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ и наемников. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях под Курском

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ и наемников. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях под Курском

Фото: РИА Новости

24 мая 2025 года состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны вернули по 307 человек

24 мая 2025 года состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны вернули по 307 человек

Фото: РИА Новости

31 июля 2025 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР

31 июля 2025 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР

Фото: РИА Новости

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча в узком формате продлилась почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, однако достичь сделки не удалось

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча в узком формате продлилась почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, однако достичь сделки не удалось

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 41

24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева

Фото: РИА Новости

26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области
На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию

Фото: РИА Новости

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией

Фото: РИА Новости

30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным

Фото: t.me / medvedev_telegram

6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм

Фото: Gleb Garanich / Reuters

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА

Фото: t.me / Ugolok_Sitha

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области
На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Фото: Администрация Президента России

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске

Фото: Lockheed Martin Corporation

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года

Фото: РИА Новости

25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции

Фото: Телеграм-канал Fighterbomber

6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов

Фото: @forwardobservations2.0

3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР

Фото: РИА Новости

21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
На фото: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) и глава ДНР Денис Пушилин (слева) в Курахово

Фото: РИА Новости

26 ноября 2024 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

Фото: @mod_russia

В начале марта 2025 года ВС РФ использовали трубу газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинских войск под Суджей

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

13 марта 2025 года город Суджа в Курской области вернулся под контроль России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Сотак  /  купить фото

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ и наемников. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях под Курском

Фото: РИА Новости

24 мая 2025 года состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны вернули по 307 человек

Фото: РИА Новости

31 июля 2025 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР

Фото: РИА Новости

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча в узком формате продлилась почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, однако достичь сделки не удалось

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все