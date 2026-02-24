Шестерых участников свердловской ОПГ осудили за вымогательство денег и угрозы

Ревдинский городской суд вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Перед судом предстали шестеро жителей Свердловской области — четверо из Ревды, один из Мариинска и один из Екатеринбурга.

По данным суда, ОПГ действовала в период с 2022 по 2024 год. Злоумышленники угрожали жертвам физической расправой и разглашением сведений о якобы противоправной деятельности, заставляя их выплачивать деньги. В результате незаконных действий было получено 248 тыс. руб. Некоторые потерпевшие вынуждены были брать микрозаймы для погашения долгов.

Два члена группы — Артем Карпов и Андрей Щукин также обвинялись в незаконном создании юридического лица. Они использовали подставных лиц для внесения изменений в ЕГРЮЛ, чтобы получить контроль над двумя компаниями — ООО «Рестайл» и ООО «ФАРМКОМ». Фактически они стали руководителями фирм.

Вину признали только двое из шести подсудимых, однако доказательства, включая показания потерпевших и материалы дела, подтвердили вину всех обвиняемых.

Суд назначил наказание: Артему Карпову — 5 лет 10 месяцев лишения свободы, Андрею Щукину — 3 года, Эдуарду Гимаеву и Самвелу Сагателяну — по 2 года 6 месяцев. Им предстоит отбывать срок в колонии общего режима. Евгению Кокухину и Ивану Ялину назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать решение в Свердловском областном суде в апелляционном порядке.