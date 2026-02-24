Подростка из Архангельской области заподозрили в убийстве спящей матери

Правоохранители задержали 17-летнего жителя города Няндомы Архангельской области. Его подозревают в убийстве своей матери. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следователей, подозреваемый зарезал мать ночью 22 февраля из-за «неприязненных отношений». Подросток спрятал тело в погребе, а затем скрылся с места преступления. СКР планирует обратиться в суд с просьбой арестовать подростка. Следователи допрашивают свидетелей.

Никита Черненко