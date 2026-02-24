В Башкирии годовая инфляция составила 6,27%

Согласно данным Росстата, в Башкирии в январе этого года годовая инфляция составила 6,27%, что на 0,27% выше, чем в целом по стране (6%). В декабре рост цен сложился на уровне 6,34%. В среднем в ПФО инфляция составила 6,76%, сообщает финансовое управление мэрии Уфы. В первый месяц года цены в республике выросли на 1,18% к декабрю 2025 года.

В январе заметнее всего подорожали продукты питания. Традиционно стали дороже овощи — помидоры, огурцы и борщевой набор из-за увеличения расходов на содержание теплиц, зимнее хранение и перевозку. Из-за роста издержек издательств увеличились цены на печатные издания, а индексация тарифов привела к удорожанию жилищно-коммунальных услуг, отметили в мэрии Уфы.

Майя Иванова