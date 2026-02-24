Приволжскнедра выставили на торги нефтяное месторождение в Дюртюлинском районе

Департамент по недропользованию в Приволжском федеральном округе (Приволжскнедра, входит в Роснедра) выставило на торги право на геологоразведку и добычу полезных ископаемых Куязинского участка недр в Дюртюлинском районе. Аукцион состоится 30 марта, говорится в публикации на портале торгов. Начальная цена лота составляет 22 млн руб.

В документации говорится, что на участке имеются залежи нефти и газа. Совокупные подготовленные, локализованные, перспективные и прогнозируемые запасы нефти оцениваются в 19,4 млн тонн.

Месторождение расположено на землях лесного фонда с эксплуатационными, защитными и ценными лесами. Кроме того, в пределах участка недр находятся две особо охраняемые природные территории регионального значения — государственный природный зоологический заказник «Елановский» и памятник природы «Ангасякские сосновые боры», поэтому разработка разрешена лишь с соблюдением режима охраны природных объектов.

«Внутри участка расположены населенные пункты Атачево, Покровка, Успеновка, Уяды, Ангасяк, Тарасовка, Искуш, Баргызбаш, Маядык, Старокангышево, Михайловка, Куязбаш, Новобиктово... На юго-востоке участка расположены озера Суке и Ашкуль»,— указывают Приволжскнедра.

Право пользования участком предоставляется на 25 лет.

Идэль Гумеров