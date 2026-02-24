В центре Ростова-на-Дону из-за аварии отключили отопление в 19 домах

В Ростове-на-Дону временно прекратили подачу тепла в 19 жилых домах Ленинского района из-за повреждения теплотрассы на переулке Халтуринском. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Без отопления остались дома по улицам Малюгиной, Варфоломеева, Филимоновской, Лермонтовской, Тельмана, переулкам Халтуринскому и Островского, а также на Буденновском проспекте.

Ремонт планируют завершить сегодня, 24 февраля, к 21:00. Восстановлением теплоснабжения занимается компания «Ростовские тепловые сети».

Константин Соловьев